Eigentlich sollte es nur ein fröhlicher Kindergeburtstag sein. Doch eine Zahlungsaufforderung über 1,83 Euro pro Kind löste in einer niederländischen Schulklasse eine hitzige Debatte aus. Ausgerechnet die kleinen Mitgebsel für die Gäste wurden zum Auslöser eines Streits unter den Eltern.

Bekannt wurde der Vorfall durch einen Blogbeitrag der Niederländerin Nova Mulder. Ihre Tochter hatte wenige Tage zuvor ihren fünften Geburtstag gefeiert. Wie viele andere Eltern hatte Mulder für die Klassenkameraden kleine Geschenke vorbereitet, darunter Seifenblasen, Sticker und Rosinen.

Eine Woche später war ein Mitschüler mit seiner Geburtstagsfeier an der Reihe. Auch dort bekamen die Kinder ein Geschenkesackerl mit nach Hause. Doch am Abend folgte eine Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hatte.

Rechnung für Mitgebsel

In der WhatsApp-Gruppe der Klasse meldete sich der Vater des Geburtstagskindes zu Wort. Die Kosten für die Mitgebsel seien höher ausgefallen als geplant, erklärte er. Deshalb bat er alle Eltern, sich mit 1,83 Euro pro Kind zu beteiligen. Gleich mitgeschickt wurde ein Zahlungslink – sowie eine detaillierte Kostenaufstellung mit sämtlichen Ausgaben für Seifenblasen, Sticker, Süßigkeiten und Geschenktüten.

Für Nova Mulder war das ein Schock. „Ich konnte kaum glauben, was ich da las“, schreibt sie in ihrem Blog „Mama Plaats“. Zunächst sei sie überzeugt gewesen, dass es sich um einen Scherz handeln müsse. Doch schnell wurde ihr klar, dass der Vater seine Forderung ernst meinte.

Dieser argumentierte, dass schließlich alle Kinder von den Mitgebseln profitiert hätten. Deshalb sollten sich auch alle Eltern an den Kosten beteiligen.

Diskussion in WhatsApp-Gruppe

In der WhatsApp-Gruppe entbrannte daraufhin eine lebhafte Diskussion. Einige Eltern konnten die Forderung überhaupt nicht nachvollziehen. Andere fanden den Betrag so gering, dass sich ein Streit darüber nicht lohne.

Für Mulder ging es jedoch nie um die 1,83 Euro. „Es geht nicht um den Betrag, sondern ums Prinzip“, machte sie deutlich. Für sie gehören kleine Geschenke einfach zu einem Kindergeburtstag dazu. „Jeder entscheidet selbst, wie viel Geld er dafür ausgeben möchte.“ Im Nachhinein anderen Eltern eine Rechnung zu schicken, passe aus ihrer Sicht nicht zu dieser Tradition.

Der öffentliche Ärger blieb offenbar nicht ohne Folgen. Mehrere Eltern kontaktierten den Vater direkt. Bereits am nächsten Morgen ruderte er zurück. In einer weiteren Nachricht erklärte er, sein Vorschlag sei „nicht bei allen gut angekommen“. Man solle die Angelegenheit einfach vergessen. Kurz darauf löschte er sowohl die Zahlungsaufforderung als auch den Zahlungslink.

Während die Kinder von dem Streit kaum etwas mitbekamen, blieb bei den Erwachsenen ein schaler Nachgeschmack zurück. Mulders Tochter sprach allerdings nach der Feier vor allem davon, wie viel Spaß sie gehabt habe und wie sehr sie sich über die Seifenblasen gefreut habe.

Bei ihrer Mutter sieht das anders aus. Mit einem Augenzwinkern schreibt sie zum Abschluss ihres Blogbeitrags: „Inzwischen zucke ich jedes Mal kurz zusammen, wenn eine neue Nachricht in der Klassen-WhatsApp-Gruppe erscheint – in der Hoffnung, dass sich dahinter diesmal keine weitere Rechnung über 1,83 Euro verbirgt.“