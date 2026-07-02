Mitten in der Pandemie trafen sich drei Frauen auf einem Weinberg in Gamlitz und gründeten im April 2021 die Omas for Future Steiermark. Ihr erstes Projekt war eine kleine Buchausstellung in der Leibnitzer Stadtbibliothek. „Die wurde nach zwei Wochen wieder geschlossen. Aber es stand in der Zeitung – und dadurch sind beim nächsten Treffen einige Damen dazugekommen“, erzählt Obfrau Hildegard Schweder bei der Fünf-Jahres-Feier am Leibnitzer Hauptplatz.

Heute zählt die Gruppe zehn aktive Frauen. Hinzu kommen mehrere Männer, engagierte Opas, die, wie Schweder schmunzelnd sagt, „im Hintergrund perfekt unterstützen“. Die Mitglieder kommen aus der gesamten Südsteiermark, Leibnitz ist ihr gemeinsamer Stützpunkt.

„Klima-, Natur- und Umweltschutz hören nicht auf, nur weil das Thema aus den Schlagzeilen verschwindet“, betont Schweder. Die Bereiche seien eng miteinander verbunden und müssten immer wieder durch konkrete Projekte für die Bevölkerung sichtbar und greifbar werden.

In Leibnitz setzen die Omas for Future diesen Anspruch längst praktisch um. Dazu gehören das Projekt „Tschickstummelfreies Leibnitz“ und die Blühfleckerl, die öffentliche Grünflächen in kleine Insektentankstellen verwandeln. Seit dem Start im vergangenen Herbst wurden bereits 35 Flächen bepflanzt. Schulen, Vereine, Betriebe und Privatpersonen machen mit.

Verstärkung für die Zukunft gesucht

Beim Jubiläumsfest am Hauptplatz zeigten die Omas gemeinsam mit elf Netzwerkpartnern, wie vielfältig nachhaltiges Handeln sein kann: mit einem Oma-Flohmarkt, Kräuterstand, Putzmittel-Workshop, Klimaspiel, Vorlesestunde und Stadtspaziergang. „Es geht nur gemeinsam“, sagt Liz Pabst, eine der aktiven Omas for Future.

Das Fest sollte aber nicht nur Rückblick, sondern auch Einladung sein: Gesucht werden Menschen, die aktiv mitarbeiten und die Projekte der Omas for Future kennenlernen und unterstützen möchten.