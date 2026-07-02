Wie von Kanzler Friedrich Merz (CDU) versprochen, hat Deutschlands schwarz-rote Koalition gestern ihr Reformpaket vorgelegt. Das „Programm für Aufschwung und Beschäftigung“ umfasst 34 Punkte in den Bereichen Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, Wachstum und Gerechtigkeit sowie Bürokratierückbau.

Veränderungen bei Steuern und Arbeit

Am wichtigsten für die Regierten – weil rasch und direkt zu spüren – sind Veränderungen bei Steuern und Arbeit. Die Einkommensteuerreform fällt mit 10 statt 25 Milliarden Euro Entlastung deutlich kleiner aus als in Aussicht gestellt. Grund: Die Gegenfinanzierung blieb bis zuletzt umstritten. Familien sollen am meisten profitieren: Bei zwei Kindern und 60.000 Euro Jahreseinkommen sollen 600 Euro Plus auf dem Konto sein. Geeinigt hat man sich auf eine „Superreichensteuer“: Wer mehr als 280.000 Euro im Jahr versteuern muss, zahlt 47 Prozent, für „nur Reiche“ gelten weiter 45 Prozent ab 250.000 Euro.

Die klarste Reform für Arbeitnehmer ist die verschärfte Krankschreibungspflicht. Wer sich nicht fit genug zum Arbeiten fühlt, braucht vom ersten Tag an ein Attest – bislang war die Bestätigung erst am dritten Tag fällig. Und telefonisch geht nichts mehr: Alle müssen persönlich zum Arzt gehen.

Außerdem dürfen Arbeitsverträge bis zu sechs Mal hintereinander befristet werden – insgesamt vier Jahre. Bislang waren zwei die Höchstgrenze. Schließlich plant die Bundesregierung ein Gesetz, das Landesregierungen die Enteignung von Immobilienkonzernen gegen Entgelt verbietet. In Berlin gibt es seit Jahren einen Volksentscheid, den keine Regierung umgesetzt hat.

Die Linke benennt den Plan angesichts der Wohnungsnot in der Hauptstadt um in „Programm des Misstrauens und der Ignoranz“. Die Gewerkschaften reagieren gespalten: Die Dachorganisation DGB spricht von „richtigen Signalen“, die Dienstleistungsgewerkschaft verdi aber von „Misstrauen gegen Beschäftigte“. Die Vorsitzenden der AfD äußern „herbe Enttäuschung“. Die Grünen schließlich nennen das Paket „ein Misstrauensvotum gegen die Bürger“.