Nach langen Verhandlungen liegen in Deutschland nun die Vorschläge einer Expertenkommission zur Sicherung des Pensionssystems auf dem Tisch. Bundeskanzler Friedrich Merz verspricht, die Pläne, die unter anderem ein längeres Arbeiten vorsehen, vollständig umzusetzen. Die zuständige Sozialministerin Bärbel Bas nennt das Paket ein „Gesamtkunstwerk“, das jetzt nicht der Rosinenpickerei zum Opfer fallen dürfe. Kann Österreich Ideen aus den deutschen Vorschlägen mitnehmen oder ist die Republik hier ohnehin schon weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.