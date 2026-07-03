Die Sitzung des Liezener Gemeinderats am Donnerstag begann mit einem Knalleffekt. Er stelle den dringenden Antrag, Punkt 18 von der Tagesordnung abzusetzen oder zumindest an den Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung zu verschieben, preschte ÖVP-Chef Raimund Sulzbacher vor.

Der Konter der SPÖ kam postwendend von Werner Rinner: „Drohst du uns, dass wir nicht mehr beschlussfähig sind, wenn ihr den Raum verlasst?“ Das sei „demokratisch schon ein bissl tief“. Außerdem habe die Beantwortung einer ÖVP-Aufsichtsbeschwerde durch das Land klargestellt, dass schon der letzte Auszug der ÖVP-Fraktion im Dezember der Gemeindeordnung widersprochen habe. Er sehe die Beantwortung der Aufsichtsbeschwerde nicht so wie die SPÖ, entgegnete Sulzbacher. Mit der Mehrheit der SPÖ-FPÖ-Rathauskoalition wurde der Antrag schließlich mit 15 zu 7 Stimmen abgelehnt.

Worum es ging, zeigte der spätere Verlauf der Sitzung. Hinter dem harmlos klingenden Tagesordnungspunkt 18, der „Änderung des Stellenplans aufgrund der Adaptierung des Organigramms der Stadtgemeinde Liezen“, verbirgt sich eine tiefgreifende Umstrukturierung an der Spitze der Gemeindeführung auf Verwaltungsebene. Mit Spannung wurde darauf gewartet, ob die ÖVP bei Punkt 18 aus der Sitzung auszieht und damit der Gemeinderat beschlussunfähig würde.

Streit um Genehmigung eines Protokolls

Doch bevor man im Sitzungsverlauf dort angelangt war, ging es weiter heftig zur Sache. Die SPÖ-FPÖ-Koalition und die ÖVP gerieten sich darüber in die Haare, ob die ursprüngliche Version eines Protokolls oder die überarbeitete Version maßgeblich sei. Sulzbacher kritisierte den Wortlaut des Dezember-Protokolls.

Darauf platzte Rinner der Kragen: „Egon, du hast eine andere Qualität gehabt. Unter deiner Führung hat es das nicht gegeben“, meinte er zu Egon Gojer, der vor Sulzbacher ÖVP-Chef gewesen ist. Vizebürgermeister Albert Krug (SPÖ) lieferte die Begründung für die Änderungen: „Wir mussten es überarbeiten, weil es sehr viele Einwände gab“, meinte er.

Neuer Posten einer juristischen Leitung

Dann kam endlich der umstrittene Tagesordnungspunkt 18: Die Beiziehung der externen Beratungsfirma BDO habe, so Bürgermeisterin Andrea Heinrich (SPÖ), auch ergeben, dass „eine gewisse Entlastung“ der Amtsdirektion durch die Schaffung der Position einer juristischen Leitung angebracht sei. Die Kosten dafür: circa 100.000 Euro jährlich. Die SPÖ sprach trotzdem von Kostenneutralität, da, wie Gemeinderat Stefan Wasmer erklärte, dafür in anderen Bereichen, etwa bei Neuaufnahmen, eingespart werden soll.

Die ÖVP lief gegen den Vorschlag Sturm, gleich mehrmals, mit verschiedenen Argumentationslinien. „Das ist eine juristische Mogelpackung, ein 40-Stunden-Job für etwas, was der Stadtamtsdirektor in 20 Stunden geschafft hat“, meinte Oppositionsführer Sulzbacher, der besonders die Kosten ins Visier nahm. Bürgermeisterin Andrea Heinrich blieb dabei: Es sei eindeutig festgestellt worden, dass man „im Stammhaus Entlastungen braucht“. Die SPÖ-FPÖ-Mehrheit beschloss die neue Stelle. Die ÖVP zog nicht aus, stimmte aber dagegen.

Wird Versetzung des Amtsleiters angedacht?

Obwohl niemand seinen Namen in den Mund nahm: Im Kern dürfte sich die Debatte um Stadtamtsdirektor Peter Neuhold drehen. Die Rathauskoalition aus SPÖ und FPÖ und die ÖVP haben divergierende Sichtweisen über seine Amtsausübung, seine Mitarbeiterführung und sein Verhältnis zur Politik. In der Rathauskoalition gibt es viele kritische Stimmen, die ÖVP sieht seine Arbeit positiv.

Mit der Schaffung der Stelle einer juristischen Leitung bietet sich zumindest theoretisch die Möglichkeit, Peter Neuhold dorthin zu versetzen und einen neuen Amtsleiter zu installieren. Es gehe jetzt nur einmal um die Schaffung der zusätzlichen Stelle, lässt sich Bürgermeisterin Andrea Heinrich auch auf Nachfrage nicht in die Karten schauen. Nach den heftigen Turbulenzen legte sich im Gemeinderat der Sturm: Bei vielen Themen wie der Installierung eines Kindergemeinderates sah man wieder Gemeinsamkeiten und einstimmige Beschlüsse.