Nach jeweils wochenlangen Arbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2025 und im heurigen Frühjahr ist es vollbracht: Der östliche Teil des Liezener Hauptplatzes, der Marktplatz, ist fertig umgebaut. Erfreulich für die Verantwortlichen: Fünf Wochen früher als geplant war das Bauvorhaben, das mit 1,95 Millionen Euro zu Buche geschlagen hat, so gut wie fertig und eine Fahrt über den Platz wieder möglich.

Offiziell eröffnet wurde der Marktplatz am heutigen Freitag, beim Festakt fanden sich neben den Stadtverantwortlichen – allen voran Bürgermeisterin Andrea Heinrich – zahlreiche Ehrengäste ein, unter ihnen etwa NAbg. Mario Lindner, die LAbg. Eva Kroismayr-Baier und Armin Forstner sowie mit Roswitha Glashüttner und Rudi Hakel die Vorgänger Heinrichs.

„Dass wir hier stehen, ist das Ergebnis eines langjährigen Prozesses. Ich bin froh und dankbar, dass es so geworden ist“, freute sich die Stadtchefin bevor sie sich bei den ausführenden Firmen bedankte. Nach dem Festakt ging man zum gemütlichen Teil über, den die Stadtmusikkapelle Liezen mit einem Sommernachtskonzert beschloss.