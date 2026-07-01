Wer Lust auf eine Zeitreise hat, ist bei der Sommerbühne in Liezen gut aufgehoben: Unter dem Motto „Forever Young – Für immer jung“ verspricht das Programm eine bunte Reise durch die Musikgeschichte. Musikalisch soll sich alles rund um die größten Hits der letzten Jahrzehnte drehen, mit einem Mix, der von Rock und Pop bis hin zu Schlager reicht, will man jeden Geschmack bedienen.

Die Sommerbühne startet am Freitag. Ein besonderes Highlight ist heuer das Konzert der schwedischen Band „Rednex“, die für ihren Hit „Cotton Eye Joe“ weltbekannt ist. Sie treten am 25. Juli im Rahmen der 90er-Party auf. Aber auch Schlagerfans können sich freuen: Mit Marc Pircher, Rosanna Rocci und Pablo Grande hat der Schlagerabend am 11. Juli ebenfalls einiges zu bieten.

Auftakt ohne Eintritt mit Taylor Swift

Der Auftakt findet am 3. Juli bei freiem Eintritt statt. Junge Gesangstalente der Musikschule Liezen werden die Sommerbühne eröffnen. Am Abend wird dann die „Taylor Swift Experience“ nachgeholt, die voriges Jahr wetterbedingt ausfallen musste. Auch Kinderschminken und eine Hüpfburg wird es geben.

Der reguläre Eintritt für die weiteren Tage wird 15 Euro kosten, mit Behindertenausweis bezahlt man zehn Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können die Sommerbühne gratis besuchen. „Damit wir ein qualitativ hochwertiges Event durchführen können, müssen wir Eintritt verlangen. Für das, was man geboten bekommt, sind die Preise aber sehr gemäßigt“, sagt City-Manager Heinz Treschnitzer.

Seit vergangenem Jahr findet die Sommerbühne auf dem Eislaufplatzgelände statt. „Die neue Location wurde super angenommen. Auf dem größeren Areal hat das Event jetzt viel mehr Festival-Charakter und zusätzlich gibt es Specials wie den Food-Truck oder die Hüpfburg“, erklärt Treschnitzer.

Krönender Abschluss mit 90er-Party

Die Sommerbühne bietet mit Rock-Festival, Schlager-Abend und Oldies-Night ein gewohnt buntes Programm, sowohl internationale Acts als auch regionale Musiker werden auftreten. „Wir bemühen uns, dass für alle etwas dabei ist. Die meisten freuen sich heuer auf die große 90er-Party. Aber auch der Schlagerabend und das Rock-Festival sind sehr beliebt“, berichtet Treschnitzer.

Die 90er-Jahre-Party am 25. Juli bildet den Abschluss der diesjährigen Sommerbühne. Dabei wird auch die schwedische Band „Rednex“ auftreten. Bis in die späten Abendstunden kann am letzten Tag der Sommerbühne sodann noch zur „Gigi D’Agostino Tribute Show“ getanzt werden.

Auch WM-Public Viewing

Es gibt übrigens auch gute Nachrichten für Fußballfans: „Wir haben kurzfristig noch ein Public Viewing für das Spiel Österreich gegen Spanien organisiert. Bühne, Bars und LED-Wand haben wir ja ohnehin vor Ort“, informiert Treschnitzer. Bei freiem Eintritt können Fußballbegeisterte diesen Donnerstag gemeinsam bei der Sommerbühne mitfiebern.

Im Bezirk gibt es noch weitere Public-Viewing-Events für das historische Sechzehntelfinale. Auch im Rüsthaus der FF Mößna,im Tennisstüberl in Bad Mitterndorf, im Kurpark Gröbming oder in der Hohenhaus Tenne in Schladming, wo alle Spiele der Fußball-WM übertragen werden, lädt man beispielsweise zum Fußballschauen.