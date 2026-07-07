„Das kann man ja wirklich niemandem erklären“, schüttelt man selbst im Rathaus den Kopf. Und tatsächlich sind die Spielregeln bezüglich der Tiefgarage beim entstehenden Bauprojekt Messequadrant kurios; sie haben aber einen Grund und eine jahrelange Vorgeschichte. 610 Stellplätze im UG3 sind für die Messe reserviert und dürfen nur an 145 Tagen im Jahr genutzt werden. Das restliche Jahr muss dieser Teil der Tiefgarage leer bleiben. So hat es der Eigentümer, eine Tochter der Haring Group, mit der Stadt vor vielen Jahren vereinbart und vertraglich fixiert; so lauten auch die Auflagen aus dem Bescheid zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Die kurios anmutende Regelung war also die Grundlage, den Großbau für 571 Wohnungen überhaupt genehmigt zu bekommen.

Vertrag und UVP-Bescheid will die Haring Group nun kippen. Gegen den zivilrechtlichen Vertrag, der Haring auch verpflichtet, rund 3,5 Millionen Euro zum Umbau der Kreuzungen mit der Conrad-von-Hötzendorf-Straße (CvH) sowie der Münzgrabenstraße beizutragen, ist man gerichtlich vorgegangen. Beim UVP-Bescheid hat man eine Abänderung beantragt. Das Behördenverfahren dazu läuft seit Kurzem.

Kurios: 610 Stellplätze müssen an 220 Tagen im Jahr leerstehen

Seitens der Haring Group will man sich nicht öffentlich äußern. Was man erreichen will, lässt sich aber in den neuen UVP-Unterlagen nachlesen. Im Zentrum steht dabei die Tiefgarage: Die 610 Stellplätze sollen ganzjährig und auch für Kurzparker zur Verfügung stehen. Man rechnet mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von 1830 Fahrten pro Werktag oder über 400.000 Zu- und Abfahrten pro Jahr. Festgehalten wird, „dass es sich bei dem zusätzlich generierten Verkehr um neu induzierte Pkw-Fahrten handelt“. Man wolle so aber „den Parkplatz-Suchverkehr in der Stadt entlasten“ und „bereits bestehenden Verkehr in die Messegarage leiten“.

Eine Darstellung aus 2024, wie der Messequadrant ausschauen soll, wenn er fertig ist © Haring Group

Das lässt im Rathaus alle Alarmglocken schrillen. Die Kreuzung CvH und Fröhlichgasse ist schon jetzt massiv belastet, noch mehr Autoverkehr würde zu einer Überlastung führen. „Werden diese 610 Parkplätze von Messebesuchern genutzt, geht das, weil das antizyklisch ist“, sagt Straßenamtsleiter Thomas Fischer. Sprich, bei Konzerten und Veranstaltungen kommen die Leute am frühen Nachmittag und fahren am späten Abend wieder weg. Dadurch sei die Verkehrsbelastung gut verteilt. Würden die Parkplätze hingegen normal und jeden Tag genutzt, stünde rund um die CvH alles im Stau.

Das Verkehrskonzept hat alle Entwicklungsgebiete entlang der CvH-Achse im Blick

Die Verkehrsabteilungen der Stadt prüfen den neuen UVP-Antrag gerade und haben bis 31. Juli Zeit, gegenüber der Landesbehörde eine Stellungnahme abzugeben. „Beim ersten Drüberschauen ist dabei das umgebende Areal nicht berücksichtigt“, sagt Straßenamtsleiter Fischer, „das Verkehrskonzept, das Grundlage für die Bebauung ist, umfasst aber deutlich mehr“. Denn die Haring Group sind nicht die einzigen, die entlang der Achse bauen wollen. Das alte KWD-Gelände hinterm Ostbahnhof, eine Umnutzung/Überbauung beim Hofer in der CvH und eine Entwicklung der Kulmergründe hinterm Obi sind alle in Planung. „Saugt jetzt ein Bauträger die gesamte Verkehrskapazität ab, können wir andere Projekte nicht mehr genehmigen“, stellt Fischer in den Raum.

Dass die Haring Group auch den zivilrechtlichen Vertrag aufkündigen will, erklärt man sich im Rathaus mit einer gewissen Finanznot. Der Immobilienentwickler musste die Baustelle mehrere Monate lang stilllegen, weil die Finanzierung nicht gesichert war. Erst eine Geldspritze ließ die Baukräne im Vorjahr wieder rotieren. Aber warum muss ein Bauträger einen Kreuzungsumbau mitfinanzieren? „Verursacherprinzip“, sagt Straßenamtsleiter Fischer schlicht. Ohne Messequadrant müsste die Stadt die Kreuzung nicht umbauen. Das Verfahren läuft noch.