40 Grad Celsius – Wien knackte diese Marke im Juni zuerst. Auch in der Steiermark fällt der Hitzerekord. 37,4 Grad wurden erstmals in Liezen gemessen. In der Landeshauptstadt Graz eskalieren die Temperaturen genauso, 34 oder 35 Grad waren in den letzten Tagen nicht selten. Hitzewellen dieser Größenordnung haben ihren Preis. Nicht nur gesundheitlich sind die Temperaturen für ältere oder kranke Menschen bedenklich, auch das Wasser wird knapp. Graz meldete im Juni einen stark gestiegenen Verbrauch.

Zuallererst: Die Versorgung von Graz läuft derzeit normal, gibt die Graz Holding Entwarnung. Dennoch haben die Grazerinnen und Grazer überdurchschnittlich viel Wasser gebraucht. Bis zu 77.000 Kubikmeter pro Tag sind im Juni geflossen. Der durchschnittliche Verbrauch lag bei 65.000 Kubikmetern und damit deutlich über dem Vorjahresmittel von 57.000 Kubikmetern. Auch schon im Mai lag der Verbrauch 16 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahr.

Wasserfontänen kühlen Innenstädte in ganz Europa © IMAGO/Christoph Hardt

Was kann ich tun?

Kein Grund zur Sorge, aber ein guter Zeitpunkt, um bewusst mit Trinkwasser umzugehen, meint die Holding. Einen Beitrag zu einem geringeren Verbrauch kann jede und jeder leisten, der sparsam mit Wasser umgeht, wo immer das möglich ist. Die größten Verbraucher sind Garten- und Rasenbewässerung, private Pools sowie das Abspritzen von Terrassen, Einfahrten und Wegen.

Wer seinen Pool nur nachfüllt, wenn unbedingt nötig, spart bereits. Ebenfalls kann man das Becken abdecken, um Verdunstung zu reduzieren. Terrassen, Balkone, Wege oder Einfahrten können gekehrt anstatt abgespritzt werden. Wer den Garten früh morgens oder spät abends bewässert, benötigt dafür ebenfalls weniger Wasser, vor allem dann, wenn man auf Tropfbewässerung anstatt Sprinkleranlagen setzt. Im Alltag kann man außerdem die Dauer der Dusche reduzieren und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler nur voll beladen einschalten.