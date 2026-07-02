Siebeneinhalb Stunden. Zwölf Seiten. 34 Punkte. Und am Ende ein Kanzler plus drei Koalitionsobere vor nervös flatternden Deutschland- und Europa-Flaggen und besonntem Grün mit der Botschaft: Nur Mut – alles kann gut werden. So stellt sich Deutschlands Regierung im Jahr 2026 die politische Revolution vor.



Das „Kann“ flattert – so wie die Flaggen – aber nur mit. Unisono behaupten Friedrich Merz, Bärbel Bas, Markus Söder und Lars Klingbeil, sie brächten mit ihren Beschlüssen Deutschland ganz sicher voran. Und verschaffen mit ihrem Auftritt im Kanzleramtsgarten erst einmal sich selbst „Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung”.

Haben sie auch bitter nötig. Die Regierten haben den Regierenden fast alles Vertrauen entzogen, in den Umfragen rangieren die Schwarzen klar hinter der AfD, die Roten klar hinter den Grünen. Zusammen bringen sie es auf maximal 37 Prozent; das ist von einer Mehrheit so weit entfernt wie Deutschland vom WM-Titel im Fußball.



Mit einem Jubel-Post ans Nationalteam nach dem Desaster-Aus gegen Paraguay – „Wir sind stolz auf euch.“ – hat Merz seinen Inkompetenz-Quotienten gerade auf ein Allzeit-Hoch gepusht. Er braucht einen Erfolg. Die ganze Koalition braucht einen. Und immerhin: Einen kleinen kann sie vorweisen. Mit guter Vorbereitung durch die Fraktionschefs und ohne vernehmbaren Streit hat Schwarz-Rot in einem knappen Normalverdiener-Arbeitstag das Reformprogramm aufs Papier gekriegt.

Für die Regierung also mindestens akzeptabel. Aber was ist mit den Regierten? Ist für sie das Aufschwung-Programm gut? Bringt es Deutschland tatsächlich voran? En gros: Kann durchaus sein. Seit Rot-Grün vor 23 Jahren – vorneweg Gerhard Schröder mit der „Agenda 2010“ – hat keine Regierung sich an so viel Veränderung auf einmal gewagt. Der Republik brachten die Zumutungen des SPD-Basta-Kanzlers ein Wirtschaftshoch, sehr vielen Bürgern auch – etlichen aber Wohlstandsverlust bis ans Lebensende, selbst wenn sie „die Fleißigen und Ehrlichen“ waren, die nun auch Merz & Co. wieder als Vorbilder preisen.



Kein Wunder, dass die Regierten skeptisch sind. Erst recht, weil das auf Anhieb Verständliche auch diesmal Verschlechterung ist und Misstrauen atmet. Die Krankschreibungspflicht vom ersten Fehltag an statt vom dritten passt zu vielem Abschätzigen, was Merz über jene gesagt hat, denen seine Vorvorgängerin Angela Merkel bescheinigte, sie hielten „den Laden am Laufen“. Wie sehr die Regelung obendrein den fast ein Drittel des Plans ausmachenden „Bürokratierückbau“ konterkariert, hat Dreistigkeits-Niveau.



Wenn Merz & Co. aus dem Papier, wenn schon keine Revolution, so doch wenigstens wirkliche Reformen machen wollen, wird es aber nicht reichen, wenn im Bundestag ausnahmsweise zu allem wirklich brav Ja gesagt wird. Dann werden sie, endlich, mit den Regierten reden müssen, auf Ohrenhöhe – statt erneut wieder nur über sie hinweg. Vorneweg muss es für den Kanzler heißen: Nur Mut, Herr Merz!