Wie bei allen Wellenbewegungen ist der Hype um die Französin als Modevorbild zuletzt abgeflaut. Die Lässigkeit, die Eleganz des Unfertigen wurde da hymnisch gepriesen. Der „Ich bin gerade aus dem Bett gefallen, aber schaue schon großartig aus“-Nummer wurde auf Instagram rauf und runterdekliniert. Nun kann man dem Stil der Rolemodels des French Chic gerne nacheifern, aber die Essenz lässt sich auch um viel Geld nicht kaufen. Die entsteht im Auftreten, in der Bewegung, in dem Wissen, dass das, was man trägt, nicht nur Kleidung oder gar Verkleidung ist, sondern einen kleidet.

Der French Chic ist nur ein Nebenschauplatz dessen, was der italienische Adelige Baldassare Castiglione seinem Hofmann im 16. Jahrhundert auf den Leib geschrieben hat. Kleidung ist nur ein Teil der Gesamtinszenierung, die sich auch in der Haltung nach außen ausdrückt. Der Begriff „Sprezzatura“ lässt sich daraus ableiten. Ein Wort, das im Auftreten, aber auch in der Haltung eine gewisse Leichtigkeit und Eleganz transportiert. Wer beständig das leuchtende Einhorn spielen kann, der springe durch den ersten Regenbogen – es ist schlichtweg illusorisch. Beschränken wir uns auf die Mode, so ist jedoch viel möglich, gerade für all jene, die hin und wieder gerne aus dem Ewiggleichen ausbrechen wollen. Sprezzatura feiert das Unfertige, das, was die Perfektion mit kleinen Nadelstichen stört: Der Bruch mit der Farbe, mit der Symmetrie, mit der Stofflichkeit. Die zuletzt gerade am roten Teppich höchst auffällige Zahl an männlichen Stars mit üppigen Broschen – Sprezzatura!

Farbkontrast und das Shirt als Eye-Catcher, das © Imago

Armani und Sprezzatura gehören zusammen

Wer weniger auffällig starten möchte, der hält sich an den Meister der unaufgeregten Eleganz: Giorgio Armani. Kaum einer hat die italienische Lässigkeit so konstant über Jahrzehnte hinweg geprägt wie der im September verstorbene Modemacher, der Stil „als einzig wahren Luxus definierte, der wirklich erstrebenswert sei. Armani ist Sprezzatura für den Einstieg: Ein reduziertes und kühles Farbspektrum, von Weiß, Schwarz, Grau über Beige, Braun bis Blau, das auf vorwiegend fließende Stoffe trifft – darunter Seide, Satin, Leinen, Kaschmir und Wolle. Seinen Anzügen hat das, nicht nur im Frühjahr und Sommer, die so typisch fließende Armani-Form verliehen, die der Grundstruktur eines Anzugs die Kantigkeit abgeschliffen hat. Mit einem Kunststück obendrauf: Die Grenze zur Schnoddrigkeit wurde nie überschritten. Hinzu kommt, Armani dachte immer auch unisex, Leo dell‘Orco und Silvana Armani führen das modische Erbe fort: In der Frühjahr/Sommerkollektion für 2027 wird unter anderem der Doppelreiher entstaubt und mit großer Lässigkeit für alle zelebriert.

Fashionshow Paul Smith im Juni in Mailand © Imago

Diese Lässigkeit, die fällt nicht vom Himmel, sondern erwächst vor allem auch aus der Beschäftigung mit der Mode. Nur wer um den Stilbruch weiß, der kann ihn auch begehen. Das setzt voraus, dass man die Do's und Don'ts der Herrenmode kennt. Das zeigt aber auch, dass Sprezzatura seine Wirkung eben nicht in der Freizeitmode entfaltet, sondern immer im Kontrast mit dem engen Konzept der Herrenmode.

Dolce & Gabbana © Imago

Rolemodel Gianni Agnelli

Einer, der das mit großem Selbstbewusstsein zelebriert hat, war der ehemalige Fiat-Chef Gianni Agnelli, dessen auffälligster Stilbruch das Tragen seiner Armbanduhr über der Hemdmanschette gewesen ist. Sein Gespür für Sprezzatura hat er ganz offensichtlich seinem Enkel Lapo Elkann vererbt, der seinen Stil unbestritten mit einer großen Portion Exzentrik garniert. Typgerecht, nennt man das.

Wann kommt es zum Papagei-Effekt? Schnell, wenn die Stilbrüche überhandnehmen, dann muss man nicht nur drüberstehen, sondern eher der Überflieger sein. Sprezzatura aber verlangt Bodenhaftung. Niemand hat behauptet, dass das mit der Leichtigkeit leicht ist, sie ist echte Schwerarbeit.