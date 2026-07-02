Die Konstellation auf der Anklagebank im Straflandesgericht Graz ist ungewöhnlich: Ganz links sitzen zwei Brüder, ganz rechts deren Eltern. Und dazwischen wurden von der Justizwache zwei andere Angeklagte platziert, auch sie sind Brüder. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Herstellung, Besitz und Handel von Cannabis, vor allem der Erstangeklagte soll aber auch Kokain verkauft haben – insgesamt 2,5 Kilo.

Die Aufzucht der Pflanzen erfolgte in der Garage des Elternhauses in der Südweststeiermark. Als die Mutter energisch darauf bestand, dass sie das nicht wollte, ist ihr älterer Sohn „damit abgefahren“, sagt sie. Nächster Standort war ein angemietetes Kellerstöckl in der Nähe, bis dessen Mieter das Objekt besichtigen wollte. Dann zog die Plantage bis Dezember 2025, bis zur Verhaftung aller Beteiligten einschließlich der Eltern, zurück ins Elternhaus.

Vom Erlös der Drogen ist nichts übrig

„Wo ist der Erlös dieser Geschäfte?“, fragt Richter Erik Nauta den älteren Sohn (37), der von Anfang an geständig war. „Liegt das auf einem Konto in Liechtenstein?“ – „Nein. Alles ausgegeben.“ Es gab Betriebsausgaben, er pflegte einen gehobenen Lebensstil, besuchte Casinos und Frauen in Graz und Wien. Das Kokain musste er auch erst von den serbischen Mittelsmännern zukaufen. Zweimal wurde ihm bei der Übergabe an die Serben in Wien das Cannabis gestohlen. „Zweimal zehn Kilo.“

Seinen jüngeren Bruder, der Sanitäter beim Bundesheer war und auf Auslandseinsätzen gut verdiente, habe er hineingezogen. Der beteiligte sich aber auch erheblich und bedauert in erster Linie, dass seine Eltern hineingezogen wurden und die Bundesheerkarriere abrupt und unwiderruflich zu Ende ist. Außerdem zog er einen guten Freund, ebenfalls BH-Sanitäter, mit hinein, der dann zusammen mit seinem eigenen Bruder, einem Biologie-Studenten, beim Ernten und beim Verkaufen half.

Damit die Pflanzen, die allein im gesicherten Tatzeitraum 80 Kilo Cannabiskraut lieferten, auch gut und unbemerkt gedeihten, war großer Aufwand nötig: Mit serbischem Know-how wurde der Stromzähler manipuliert, um den hohen Stromverbrauch zu kaschieren. Es wurde regelmäßig gegossen und gedüngt, und der würzige Geruch mit Kohlefiltern neutralisiert. „Ah, damit es der Polizeihund nicht bis Deutschlandsberg riecht“, scherzt der Richter.

„Sie waren ja selber in Haft“, sagt der Richter zur Mutter. „Das war sicher nicht lustig“ – „Nein.“ – „Da haben Sie sicher Angst gehabt.“ – „Ja.“ – „Ja, passt schon“, meint er. Schließlich wird ihr vorgeworfen, die Plantage in ihrem Haus geduldet zu haben und damit einen wenn auch geringen Beitrag zur Herstellung des Suchtgiftes geleistet zu haben. Der Vater soll dagegen auch die Pflanzen gegossen haben, wenn sein Sohn nicht da war. Er gibt sogar den Bau einer Trennwand zu, um die Plantage vor neugierigen Blicken zu schützen. Er selber trinkt nicht und raucht nicht, geschweige denn Cannabis, und hat einen seriösen Beruf, aber: „Bei meinen Söhnen habe ich das Gehirn ausgeschaltet.“

Der Schöffensenat verhängt Haftstrafen

Die Eltern wurden festgenommen und einen Tag angehalten. Die vier Haupttäter sitzen seit sieben Monaten in Untersuchungshaft, sie eint nun nicht nur das glattrasierte Haupt, sondern auch der Wunsch nach einem geordneten Leben ohne Straffälligkeit. Davor hat der Schöffensenat das Urteil zu sprechen: Der Haupttäter muss vier Jahre Haft absitzen, sein Bruder 3,5 Jahre. Das zweite Brüderpaar abgestuft nach Tatbeteiligung 2,5 und zwei Jahre. Der Vater des Haupttäters fasst zwei Jahre bedingt aus, die Mutter neun Monate bedingt – nicht rechtskräftig.