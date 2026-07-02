Beim 142. Landesfeuerwehrtag am 27. Juni wurde Johannes Heidinger zum neuen Landesfeuerwehrarzt ernannt. Aus diesem Anlass organisierten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gaisfeld gemeinsam mit seiner Familie ein Überraschungsfest im Rüsthaus. Unter großem Jubel und Applaus wurde Heidinger am Mittwochabend empfangen und von HBI Alexander Gössler begrüßt. „Eigentlich stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt, aber es war eine schöne Überraschung und ich war sehr gerührt“, sagt der Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin.

Als Landesfeuerwehrarzt ist er unter anderem für die Ausbildung der Feuerwehrsanitäter, die fachliche Beratung des Landesfeuerwehrkommandos und die Koordination der Bereichsfeuerwehrärzte verantwortlich. „Mein Vorgänger hat mich in den letzten Jahren an diese Aufgaben herangeführt, daher war es für mich kein abrupter Übergang“, sagt Heidinger, der seit 2019 Bereichsfeuerwehrarzt ist und diese Funktion auch weiterhin ausübt.

Sicherheit bei Katastropheneinsätzen

Herausforderungen sieht der 46-Jährige im Klimawandel und der damit einhergehenden Zunahme von Waldbrand- und Katastropheneinsätzen. „Diese Einsätze finden häufig in unwegsamem Gelände statt, weshalb umso mehr auf die Sicherheit geachtet werden muss. Zuletzt haben wir die Ausbildung der Feuerwehrsanitäter weiterentwickelt und auf den modernen Stand gebracht.“

Heidinger ist dem Feuerwehrwesen seit seiner Kindheit verbunden. „Mein Vater war 30 Jahre lang ABI und ich war schon immer von der Feuerwehr fasziniert. Seit ich 2018 eine Kassenstelle übernommen habe, bin ich mit Leib und Seele Feuerwehrmann.“ In seiner Arztpraxis in Krottendorf-Gaisfeld kümmert sich Johannes Heidinger während der Ordinationszeiten weiterhin gewohnt um seine Patientinnen und Patienten. Mit einer zünftigen Jause und kühlen Getränken wurde seine Ernennung zum neuen Landesfeuerwehrarzt in den Räumlichkeiten des Rüsthauses in Gaisfeld bis in die Abendstunden gefeiert. Unter den Gratulanten waren Landesbranddirektor-Stv. Christian Leitgeb, Brandrat Josef Pirstinger und ABI Christian Reinisch.