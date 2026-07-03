Eigentlich kann man das Experiment, das Graz wagt, nur begrüßen. Nun hat der moderne Kommunismus endlich die Chance zu beweisen, dass er Wohlstand schaffen kann.

Die warmherzige Elke Kahr wird mit ihrem fulminanten Sieg in ganz Österreich gefeiert. Warum auch nicht? Wohnen für alle leistbar machen, für gleiche Einkommensverteilung sorgen, das Land fairer gestalten! Wer könnte dagegen sein? In Zeiten der großen Krisen sehnt man sich nach Sicherheit. Der „Standard“ nennt sie die „unprätentiöse Welt-Bürgermeisterin“, die deutsche „TAZ“ bricht den Erfolg auf zwei Worte herunter: „Integrität und Bezahlbarkeit.“

„Bezahlbarkeit“ ist ein gutes Stichwort. Der Eigenbetrieb Wohnen Graz schreibt Verluste in Millionenhöhe. Dass Kahr sagt, er sei „nicht gewinnorientiert“, überrascht wenig: Kommunisten waren das noch nie. Überraschend wäre, wenn sie anerkennen würde, dass Gewinne keine Gier sind, sondern die Voraussetzung, morgen noch Wohnungen sanieren zu können. Bequem, denn für die Verluste haftet die Stadt Graz. Doch wer ist die Stadt Graz?

Graz hebt die Hand

Der österreichische Föderalismus gibt die Antwort: Wir alle. Wenn Graz Verluste schreibt, hebt es die Hand, ruft einmal laut „Finanzausgleich“ und schon ist jeder österreichische Steuerzahler Grazer im Herzen.

Wer sich auf die Logik dieses Freiluftexperiments verlässt — Wohlfühlpolitik wird sich früher oder später als unwirksam entlarven — hat Pech gehabt. Im Föderalismus schlagen die Kosten lokaler Politik nie dort auf, wo man sie verursacht. Die Grazer spüren die Wärme, die Rechnung begleicht der österreichische Steuerzahler. Und während das ganze Land ein diffuses Unbehagen beschleicht, dass die Politmitte keine Probleme löst, gedeiht an den Rändern genau die Sehnsucht, die Kahr so meisterhaft bedient.

Sandra Keplinger ist Mitarbeiterin der liberalen Denkfabrik Agenda Austria.