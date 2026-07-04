Tausende Kinder schritten in den vergangenen 50 Jahren wohl durch die Türen des Pfarrkindergartens Gleisdorf. 1976 wurde dieser unter Dechant Josef Fink am damaligen Areal des Dominikanerklosters (heute steht hier das Forum Kloster) errichtet. Der städtische Kindergarten folgte erst im Jahr 1987. Die erste Leiterin war Rosa Strobl.

1976 wurde unter Dechant Josef Fink der Pfarrkindergarten Gleisdorf eröffnet © KK

„Begonnen haben wir mit zwei Halbtagsgruppen mit je 30 Kindern“, erinnert sich Magdalena „Lena“ Straußberger. 35 Jahre lang war sie Kinderbetreuerin im Pfarrkindergarten Gleisdorf. 2011 ging sie in Pension. Fast unvorstellbar ist es für sie, dass die ersten ihrer „Sprösslinge“ sich heute selbst schon der Pension nähern.

Die ehemalige Betreuerin hat Generationen aufwachsen sehen. „Ich habe auch die Kinder meiner ersten Kindergartenkinder betreuen dürfen, das war was ganz Besonderes“, so die heute 70-Jährige.

2008 – im Zuge der Pfarrheimrenovierung – übersiedelte der Pfarrkindergarten an seinen heutigen Standort neben dem Pfarrhof. Seitdem gibt es auch eine Ganztagsgruppe.

2008 siedelte der Pfarrkindergarten in seine neuen Räumlichkeiten neben dem Pfarrhof © KK

Bedürfnisse der Kinder im Zentrum

Gerne denkt Straußberger an ihre Kindergartenzeit zurück. „Natürlich ist die Arbeit auch anstrengend, aber man bekommt so viel zurück“, erinnert sie sich. Das findet auch Monika Simon. Die 33-Jährige leitet seit 2018 den Pfarrkindergarten. Was sich verändert hat? „Heute muss alles dokumentiert werden, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Früher haben zwei Hände gereicht, heute weiß ich oft nicht, wo ich zuerst sein soll.“

Magdalena Straußberger „Lena“ in jüngeren Jahren beim Ansäen von Rapunzeln im Hochbeet © Pfarrkindergarten Gleisdorf

Auch die pädagogische Sichtweise hat sich gewandelt. Heute stehen die Bedürfnisse der Kinder im Zentrum. „Die größte Herausforderung ist allen gerecht zu werden und dass jeder gesehen wird“, so die Leiterin.

Magdalena Straußberger beim Brote schmieren © Pfarrkindergarten Gleisdorf

Werte vermitteln

Religiöse Feste werden weiterhin hochgehalten. „Palmweihe, Laternenfest, Adventkranzweihe, Erntedank, das sind alles kirchliche Feierlichkeiten, die bei uns einen festen Platz im Kindergartenalltag haben. Immerhin sind wir ein Pfarrkindergarten“, sagt Simon.

Regelmäßig gestaltet der Pfarrkindergarten Gottesdienste und Feierlichkeiten mit © KK

Allerdings: Die Perspektive hat sich gewandelt: „Es geht darum Werte zu vermitteln, ohne jemanden religiös zu vereinnahmen“, meint Pfarrer Giovanni Prietl und führt als Beispiel den Heiligen Nikolaus an. „In seiner Geschichte geht es darum Bedürftigen zu helfen und zu teilen.“

„Herzensbildung“ werde im Pfarrkindergarten großgeschrieben. „Gemeint ist die soziale, emotionale Bildung“, erklärt Simon. Denn die, findet die Elementarpädagogin, käme oft zu kurz. „Kognitiv und bei Sachwissen sind Kinder heute oft ganz vorne dabei, aber emotional und sozial sind sie bedürftiger.“

Das aktuelle Kindergartenteam um Leiterin Monika Simon (vorne Mitte) © Pfarrkindergarten Gleisdorf

Miteinander im Fokus

Für Eltern sei der Glaube oder Religiösität heute allerdings oft nicht entscheidend, sich für den Pfarrkindergarten zu entscheiden. „Wir haben auch viele Kinder ohne Bekenntnis“, erzählt Simon. Vielmehr würde die Kindergartengröße mit nur wenigen Gruppen, der starke Bezug zur Natur sowie positive Mundpropaganda Grund für den Besuch im Pfarrkindergarten sein. Derzeit wird der Kindergarten mit zwei Gruppen zu je 22 Kindern geführt. Das Miteinander steht im Fokus.

Eine nette Tradition ist das Schicken von Sonnenstrahlen. „Wenn ein Kind krank ist, schicken die anderen ihm im Morgenkreis Sonnenstrahlen“, erklärt Simon.

Seit 2024 betreibt KiB³ den Pfarrkindergarten, Erhalter ist die Pfarre Gleisdorf. Letztere lädt diesen Sonntag zum traditionellen Pfarrfest. Dabei steht auch das 50-jährige Jubiläum des Pfarrkindergartens im Zentrum.

Die Kindergartenkinder freuen sich schon auf das große Jubiläumsfest © Pfarrkindergarten Gleisdorf

Fest zum 50-jährigen Bestehen

„Beginn ist um 9 Uhr mit der Heiligen Messe, die die Kinder mitgestalten. Beim Auszug wartet die Stadtkapelle mit einem Kinderlieder-Medley als Geschenk an den Kindergarten. Danach wird zum Pfarrfest geladen“, erklärt Stadtpfarrer Giovanni Prietl. Es gibt ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken und Spielestationen, einen Kinderteller und um 13 Uhr eine Vorführung des Kuddel-Muddel-Theaters.

Und was wünscht man sich zum Geburtstag? Leiterin Monika Simon: „Für unsere Einrichtung, dass unsere Anliegen auf politischer Ebene Ernst genommen werden und dass uns Familien weiterhin ihr Vertrauen schenken. Für die Kinder, dass sie sich bei uns immer willkommen fühlen.“