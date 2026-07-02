Zu einem besonderen Vortrag lädt der Verein akzente am Freitag, den 10. Juli, um 18 Uhr im Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ) am Hauptplatz in Voitsberg. Der international renommierte Wissenschafter Florian Krammer, der aus Hirschegg-Pack stammt, gibt im Rahmen der Reihe „Wissenschaft auf den Boden gebracht“ einen spannenden Einblick in die Welt der Viren und der Impfstoffforschung. In dem Vortrag wird der Virologe auch über den Weg von der Arbeit im Labor bis hin zur Zulassung eines Impfstoffes sprechen.

Am Programm steht auch die Erläuterung von weiteren Fragen: Was beschäftigt die Forschung aktuell? Welche Viruserkrankungen könnten uns in Zukunft begegnen? Oder wie gut sind wir auf die nächsten Herausforderungen vorbereitet?

Der Vortrag von Florian Krammer, der die Professur für Infektionsmedizin an der Medizinischen Universität Wien inne hat, ist kostenfrei. Anmelden kann man sich direkt auf der akzente-Webseite unter der Adresse begegnungszentrum-voitsberg.at oder telefonisch unter der Nummer (03142) 93030.