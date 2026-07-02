Beim Brand des Dachstuhls eines Krankenhauses in Ludwigslust im nordostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen gestorben. „Wir haben zwei Tote“, sagte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Opfern handelt es sich um Patienten. Nach Angaben der Polizei sind zudem mehr als 30 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien aber keine Schwerverletzten, sagte die Landkreis-Sprecherin.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es in einem Patientenzimmer zu dem Feuer gekommen. Ob die beiden Toten gemeinsam in dem Zimmer lagen, war zunächst unklar. Der Dachstuhl des Krankenhauses hatte den Angaben zufolge gegen 4.30 Uhr Feuer gefangen. Patienten und Krankenhaus-Beschäftigte wurden aus dem Gebäude evakuiert. Wie viele Menschen aus dem Krankenhaus geholt wurden, war zunächst unklar. In der Früh schlugen Flammen und Rauch aus dem Dach des fünfgeschossigen Hauses.

Der Internetseite des Krankenhauses zufolge hat das Krankenhaus 160 Betten. Es ist das einzige Krankenhaus in der Stadt, und es stellt als Akutklinik unter anderem die Grund- und Regelversorgung in der Region sicher.