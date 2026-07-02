Das Urteil ist hart und dasselbe wie im ersten Rechtsgang: Zehn Jahre Haft wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation, Einweisung in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter und Vollzug noch offener Strafen von zusätzlich elf Monaten. Das alles kommt zu den 20 Jahren Haft dazu, die der Wiener (24) mit ägyptischen Wurzeln schon absitzt. Der Prozess am Straflandesgericht Graz musste am Mittwoch wiederholt werden, weil der Angeklagte das erste Urteil erfolgreich vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) bekämpft hatte. Die Höchstrichter stellten Begründungsmängel im Urteil fest.

Terrorpläne in der Karlau geschmiedet

Ein Justizwachebeamter hatte im November 2024 durch ein offenes Fenster zum Aufenthaltsraum gehört, wie der Häftling mit Bezug auf den Terroranschlag in Wien durch einen Einzeltäter zu Mithäftlingen sagte: „Was meint ihr, was los wäre, wenn 50 Bewaffnete, in der ganzen Stadt verteilt, loslegen würden? Es gibt mehrere wie mich.“ Außerdem sprach er davon, Bomben in Gebäuden zu platzieren und dass er keine schusssichere Weste tragen würde, sondern eine Sprengstoffweste. Deren Zünder müssten zeitversetzt auslösen, wenn schon Polizisten in seiner Nähe wären. „Es würde Panik ausbrechen, die Stadt würde stillstehen.“

„Alles nur Spaß“, versucht er auch im zweiten Prozess dem Schöffensenat zu erklären. „Damals habe ich mich dem Salafismus zugeschrieben. Heute bin ich Sozialist.“ Dem IS habe er aber nie die Treue geschworen. Dazu muss man wissen, dass er aus der Justizanstalt Hirtenberg heraus dem Wiener IS-Attentäter – „Er war ein Jugendfreund.“ – per Handy eine Kalaschnikow vermittelt hat. Dafür sitzt er die 20 Jahre ab. „Schauen Sie, ich habe ihm ja keine Patronen verkauft“, relativiert er. Zwei weitere Vorstrafen hat er ausgefasst, weil er Propaganda für den IS gemacht hat. Aber das sei ja „alles nicht so gewesen“. Und auch diesmal seien seine Worte „aus dem Konzept“ gerissen worden.

Der Schöffensenat ist nicht beeindruckt: „Für uns klingt das schon so, als hätten Sie die Schwachpunkte des Wien-Attentats herausgearbeitet und ,Verbesserungen‘ geplant.“ Und die Staatsanwältin hält ihm vor: „Sie versuchen sich herauszureden und uns weiszumachen, Sie hätten mit dem IS nichts zu tun.“ – „Sie sind lächerlich!“, ereifert er sich: „Sie sind lächerlich!“ Der vorsitzende Richter kommentiert trocken: „Das ist jetzt eher Ihr wahres Gesicht.“

Zeugen mit unterschiedlichem Erinnerungsgrad

Ein Zeuge ist aus der Haftanstalt Hirtenberg zugeschalten: Er erinnert sich kaum, das Gespräch habe er damals aber eher als „lustig“ empfunden. Der Angeklagte sei „ein Dampfplauderer“. Ein zweiter Zeuge – derzeit in Stein an der Donau sesshaft – distanzierte sich damals vom Angeklagten, weil „der ihn zum Islam bekehren wollte“. Heute kann er sich nicht einmal mehr an die Person erinnern. Seine Aussage sei falsch, „weil ich gelogen habe“, feixt er. Der Vorsitzende fragt ihn, ob er denn wegen falscher Beweisaussage noch länger sitzen wolle. „Hear zua, mei Freind, ich hob so viel Häfen, ich komm‘ nie mehr aussi.“ – „Dass wir per Du sind, ist mir egal“, sagt der Richter, „aber dass ich nicht Ihr Freund bin, darauf lege ich Wert.“

Unverrückbar bei seiner Aussage bleibt der Justizwachebeamte, der das damalige Gespräch gehört, mitgeschrieben und gemeldet hat. „Häfenprotzerei“ sei das keine gewesen. So etwas höre er öfter, „aber das war etwas ganz anderes. Es ging ganz klar darum, wie man so etwas besser machen kann“.

Der Schöffensenat braucht nicht lange für den Schuldspruch. Es gebe keine Zweifel, sagt der Vorsitzende zum Angeklagten: „Ihre Ausführungen sind reine Schutzbehauptungen.“ Die Verteidigerin meldet umgehend Nichtigkeitsbeschwerde an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.