Bereits zu Beginn des Jahres haben Schülerinnen und Schüler des Borg Birkfeld den Ort mit Graffiti kreativ verschönert. Nun haben Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen des Zweiges „Kunst und Design“ am BORG Birkfeld Sitzbänke kreativ und bunt gestaltet, die demnächst an verschiedenen Standorten in Birkfeld aufgestellt werden.

Die Idee zum Projekt stammt von Susanne Bartos von der öffentlichen Bibliothek Birkfeld © Borg Birkfeld

Die Idee zum Projekt stammt von Susanne Bartos von der öffentlichen Bibliothek Birkfeld. Vorgabe war, ausschließlich mit den Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie Weiß und Schwarz zu arbeiten und die Farbtöne selbst zu mischen. Inspiration fanden die Jugendlichen unter anderem bei Künstlern wie Keith Haring und Hilma af Klint.

Jede Bank erhielt auch einen individuellen Spruch © Borg Birkfeld

Jede Bank erhielt zudem einen individuellen Spruch. So entstanden unterschiedlich gestaltete Sitzbänke, die Themen wie Lesen oder Natur aufgreifen. Die Sitzbänke sollen zum Verweilen und Genießen einladen und gleichzeitig zeigen, wie viel gestalterisches Talent in den Jugendlichen steckt. Unterstützt wurde die Initiative von der Marktgemeinde Birkfeld.