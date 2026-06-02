Am 1. Juni fand das 400. Zeitzeugengespräch des Vereins „Lila Winkel“ im Borg Birkfeld statt. Die Jugendlichen waren schon gut darauf vorbereitet durch die Ausstellung „Lebendige Geschichte“ sowie durch eine Exkursion ins Konzentrationslager Mauthausen am 29. Mai.

Judith Ribic, Zeitzeugin der zweiten Generation, und Harald Schober, Referent von „Lila Winkel“, erzählten von den Gräueltaten des Nationalsozialismus. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich sehr betroffen: „Es war ein sehr beeindruckender Vortrag“, war eine Rückmeldung. „Ich finde es unmenschlich, was in der damaligen Zeit passiert ist und ich finde, dass die Jugend heutzutage darüber aufgeklärt werden sollte, damit so was nie wieder passiert“, eine andere.