Lauscht man den Erzählungen von Herbert Schütter wird eines klar: Der Bau des Alpinsteigs durch die Höll – einer Schlucht samt Wildbach in Rohrmoos-Untertal – war ein abenteuerliches Unterfangen. Um mit der Arbeit überhaupt beginnen zu können, brauchte es Seilsicherungen und „dort, wo jetzt die Treppe ist, sind nach einem Windwurf Bäume gelegen“.

Dazu war Ideenreichtum gefragt, etwa als es um den Materialtransport über die Schlucht ging. „Ein Bergrettungskamerad war gut mit dem Pfeilbogen. Damit hat er ein dünnes Reepschnürl auf die andere Seite geschossen“, erzählt Schütter. Drüben wurde daran eine etwas dickere Schnur befestigt und zum Ausgangspunkt gezogen. Dort montierte man an der Schnur ein statisches Seil, das wieder ziehend auf die gegenüberliegende Seite befördert wurde. „Mit ihm haben wir das Material, darunter 80 Kilo schwere Gitterroste, hin- und hergeliefert.“

Klar war, dass es für die Arbeiten „Leute braucht, die sich nicht fürchten, wenn es unter ihnen 30 Meter in die Tiefe geht“. Weil der erfahrene Alpinist und damalige Baupolier etliche solcher Leute zum Helfen animieren konnte und sie „voller Eifer dabei waren“, war der Steig nach wenigen Wochen fertig.

Im Juni 2006 eröffnet

Seit Herbst 2005 führt er entlang des insgesamt 140 Meter hohen Riesachwasserfalls zum Riesachsee, eine 50 Meter lange Hängebrücke inklusive. Offiziell eröffnet wurde der Steig im Juni 2006 – und mit ihm der gesamte Themenweg „Wilde Wasser“.

Selbiger beginnt in Schladming, durch die Talbachklamm geht‘s ins Untertal und weiter den Steig durch die Höll hinauf. Alpinistisch Veranlagte können vom Riesachsee aus noch die anspruchsvolle Wanderung zu den Klafferkesseln in Angriff nehmen.

„Schönheiten zugänglich machen“

Entstanden ist der Themenweg, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, weil man den Gästen „die Besonderheiten am Untertalbach zwischen Schladming und dem Riesachsee zugänglich machen wollte“, weiß Bürgermeister Hermann Trinker.

Das Untertal sei zuvor schon „bekannt und beliebt gewesen“, immerhin beherbergt es mit dem Riesachwasserfall den höchsten Wasserfall der Steiermark. Allerdings hat man sich mit „einer unbefriedigenden Erschließung“ konfrontiert gesehen.

„Anfang der 2000er hat man intensiv nachgedacht über touristische Themen. In einer Klausur wurde lange diskutiert und dann gesagt, wir setzen uns auf das Thema Wasser drauf“, sagt Trinker zur Entstehung von „Wilde Wasser“.

Weg, Steig, Plattformen und Schautafeln

Und so wurden aber nicht nur der zwölf Kilometer lange Weg und der anschließende Alpinsteig durch die Höll aus der Taufe gehoben. Auf einem mit einem Fernrohr versehenen Hochstand darf ein Blick ins Tettermoor geworfen werden, Plattformen führen ans Ufer des Talbachs und zweisprachige Schautafeln widmen sich „den Besonderheiten des Tals, des Moors und der Bewirtschaftung im alpinen Raum“, erklärt der Bürgermeister.

Mit 700.000 Euro schlug das Projekt, das die damals eigenständige Gemeinde Rohrmoos-Untertal unter Bürgermeister Peter Pilz in Auftrag gab, zu Buche. Bei seiner Umsetzung hat man sich dank Herbert Schütter übrigens einiges gespart. „Es war geplant, dass eine Firma die Hängebrücke in der Höll machen soll. Das hätte 127.000 Euro gekostet. Da hab ich gesagt, so viele Fehler kann ich gar nicht machen, dass ich das nicht billiger hinbekomme“, erzählt er. „Wir haben sie dann um 40.000 Euro gebaut“, ergänzt er.

70.000 Besucher pro Jahr

Die Investitionen haben sich jedenfalls bezahlt gemacht. Rund 70.000 Besucher zieht der Themenweg Jahr für Jahr an, dazu wurde er mehrfach ausgezeichnet. So darf er sich „National Geographic Wanderweg“ nennen und erhielt unter anderem das Prädikat „Schönste gütesiegelzertifizierte Tour“ der österreichischen Wanderdörfer.

Der Riesachsee: Wanderziel und Endpunkt des Alpinsteigs © Martin Huber

Eigentlich hätte das „Wilde Wasser“-Jubiläum am gestrigen Samstag gefeiert werden sollen – mit geführter Wanderung und Festakt. Der Murenabgang, der sich vor einer Woche ereignet hat und bei dem rund 600 Meter der Straße ins Untertal verlegt worden sind, hat die Feierlaune jedoch erheblich gedämpft. Das Fest wird deshalb verschoben, „wir werden es im Herbst nachholen“, verspricht Bürgermeister Trinker.