Nicht nur Schülerinnen und Schüler haben am 10. Juli Grund zum Feiern: Auch südsteirische Kulturfans dürfen sich freuen, wenn am letzten Schultag eine besondere Veranstaltung ihr erstes rundes Bestandsjubiläum feiert. Gemeint ist das Kulturpicknick des Vereins Leibnitz Kult, das den Marenzipark zum 10. Mal in eine große, bunte und abwechslungsreiche Bühne verwandelt.

Freier Eintritt

Wie immer bei freiem Eintritt – obwohl die finanziellen Rahmenbedingungen für Kulturvermittler schon einmal besser waren. „Wir haben auch heuer bewusst daran festgehalten, weil der niederschwellige Zugang für alle Altersgruppen die Kernidee des Kulturpicknicks ist“, betont Gernot Kratzer, Obmann und Kurator von Leibnitz Kult.

Gernot Kratzer, Obmann und Kurator von Leibnitz Kult © KLZ / Robert Lenhard

Maßgeblich dafür sei, dass das Kulturpicknick im Freien stattfindet. „Es klingt vielleicht komisch, aber es gibt Menschen, die deshalb keine Kulturveranstaltungen besuchen, weil sie Hemmungen haben, in einen geschlossenen Saal zu gehen und leise sein zu müssen“, weiß Kratzer. Umso wichtiger seien alternative Konzepte wie das Kulturpicknick, das alle Altersgruppen anspreche. Der Kulturgenuss stehe zwar im Mittelpunkt, letztlich gehe es aber darum, mit Freunden und Familie eine gute Zeit zu verbringen. Dazu gehört auch die Kulinarik, die Leibnitz Kult gemeinsam mit lokalen Partnern bereitstellt.

Schlechtwetter-Programm

Wie bei jeder Open-Air-Veranstaltung gibt es auch beim Kulturpicknick einen großen Nachteil – die Abhängigkeit vom Wetter. Das zeigte sich im Vorjahr, als ein Gewitter niederging und das Kulturpicknick ersatzlos abgesagt werden musste. Dazu wird es heuer definitiv nicht kommen. Sollte es stürmen oder regnen, wird im Alten Kino auf jeden Fall das Abendprogramm über die Bühne gehen.

Die Besucherinnen und Besucher sollen gemeinsam eine gute Zeit erleben © Leibnitz Kult

Regionale Beiträge

Apropos Programm: Bei dessen Gestaltung legten Kratzer und sein Team auch heuer großen Wert auf Regionalität. Los geht‘s um 15.30 Uhr mit einer Vorstellung des Leibnitzer Kasperltheaters, die um 17.30 Uhr noch einmal aufgeführt wird. Dazwischen gibt die Leibnitzer Taekwon-Do-Schule Phönix Einblicke in die koreanische Kampfkunst (16 Uhr). Wer Kulinarik bevorzugt, kann um 16.30 Uhr unter Anleitung von Mitgliedern des Vereins für offene Jugendarbeit OJAS Mocktails mixen. Für die ganz kleinen Besucher gibt es eine Kreativstation mit Kinderschminken und Mitmachspielen.

Die südsteirische Band Strokepack steht ab 18 Uhr auf der Bühne © Leibnitz Kult

Musikalisch geht es um 18 Uhr mit „Strokepack“ richtig los. Die junge südsteirische Band rund um Max Waltl, Romeo Jarz und David Mircof interpretiert bekannte Songs mit viel Groove und eigener Handschrift. Für den finalen Höhepunkt sorgen ab 20 Uhr die Old School Basterds mit ihrer mitreißenden Musik aus den 50er-Jahren.

Die Old School Basterds sorgen für den finalen Höhepunkt © Marija Kanizaj

Programm 2027

Mitreißend werden soll auch das Programm von Leibnitz Kult für 2027, an dem Kratzer bereits mit Hochdruck arbeitet: „Wir haben zwar noch kein fixes Budget, werden aber wieder ein ausgewogenes und qualitätsvolles Angebot schnüren.“ Bis Ende April sind bereits alle Veranstaltungen auf der Webseite von Leibnitz Kult hinterlegt, in Kürze werden auch jene bis Ende Juni freigeschaltet.