„Es war das schönste, aber auch bei Weitem anstrengendste Projekt bis jetzt“, sagt Isabella Sky. Die Popsängerin, Moderatorin und Schauspielerin ist in den letzten Jahren auch zur Filmproduzentin geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Benjamin Alan Kubaczek, der die Regie übernommen hat, hat sie in den letzten zwei Jahren intensiv an „Tag X“ gearbeitet. Dieser ist nun für die Filmcrew gekommen – am Donnerstag (17.40 Uhr) feiert man die Uraufführung im Grazer KIZ Royalkino.

Für beide ist es der erste Film überhaupt: „Wir haben schon so viel rundherum gemacht, Isabella als Schauspielerin, Benjamin als Komponist von Filmmusik, kennen auch viele Leute aus der Branche, also haben wir es einfach gewagt – auch, wenn uns alle geraten haben, wir sollen erst einmal mit einem Kurzfilm anfangen“, erzählen auch die beiden. Geworden ist es nun ein „richtiger“ Spielfilm mit etwas mehr als 90 Minuten Länge – und einer recht außergewöhnlichen Handlung.

„Entstanden ist die Idee daraus, dass wir eigentlich ein Promo-Video für Isabellas Album machen wollten“, erzählt das Duo, das auch privat verbandelt ist. „Die gar unabsichtliche Metamorphose zur Isabella Sky“ heißt der Film deshalb auch im Untertitel – er ist quasi das Prequel, das die Entstehungsgeschichte zum knallbunten Popstar-Alter Ego von Sky erzählt, die als Sängerin übrigens auch schon bei „The Voice of Germany“ zu sehen war.

Die ziemlich absurde und originelle Geschichte dreht sich um ein Interview, in dem die Sängerin einem Journalisten (Paul Hassler) versucht zu erklären, was am „Tag X“ passiert ist – schließlich ist sie die Einzige aus ihrem vierköpfigen Klangensemble, die überlebt hat. Nach dem Tod der restlichen Musiker wurde sie zum Popstar.

Wassermelonen und Plüsch-Schneemann

Die experimentelle Musik des Kollektivs – die ein wenig von Kubaczeks Studium für Computermusik und Klangkunst an der Kunstuni Graz inspiriert sein dürfte – entsteht noch dazu mit eigenwilligen Methoden („Das Windspiel“, „Die Stille danach“), die Bandleader David erfunden hat. Auch Wassermelonen, ein unheimlicher Plüsch-Schneemann namens „Snowy“ spielen eine Rolle – wie auch der Leibhaftige persönlich …

Gedreht wurde an vielen bekannten und unbekannten Orten in Graz, von der Skybar am Grazer Schloßberg über den wunderschönen Florentinersaal im Palais Meran der Kunstuniversität, den Proberaum „Ferdinand Reloaded“ in Premstätten und eine Almhütte. „Alle Locations durften wir freundlicherweise kostenlos nutzen“, erzählen Sky und Kubaczek. Trotz einem sehr bescheidenen Budget von 15.000 Euro – kleine Förderungen gab es von der Film Commission, Stadt und Region Graz – ist man stolz darauf, dass man der Crew um Kameramann Martin Schneider zumindest ein kleines Gehalt zahlen konnte.

Die Premiere am Donnerstag (die glücklicherweise am Nachmittag vor dem WM-Spiel stattfindet) wird in nächster Zeit die einzige Chance sein, den Film zu sehen. Dann hofft man, ihn auf ein paar Festivals zeigen zu können – die Einreichungen laufen. Die Veranstaltung wird von „Nachtwächter“ Albin Sampel moderiert und findet im großen Saal des KIZ Royalkino statt. Es gibt noch Karten über tagx-derfilm.at und an der Abendkasse.

Und nach dem „Tag X“? Die Filmcrew scheint auf jeden Fall Blut geleckt zu haben: „Wir hätten da schon ein paar Ideen …“, grinsen Sky und Kubaczek.