„Mein Vater konnte sich gut an ihn erinnern, wie er hier im Lendviertel unterwegs war“, sagt Harry Lampl. Jetzt ist der Schauspieler selbst zu Franz Innerhofer geworden – zu dem Schriftsteller, der 1974 mit „Schöne Tage“ schnell bekannt geworden war, an diesen Erfolg aber später nie anschließen konnte. Lampl ist mit Vollbart („echt, aber gefärbt“) und altmodischer Frisur und Kleidung kaum mehr zu erkennen, im getäfelten Interieur des Café Wolf wirkt überhaupt alles, als hätte man die Zeit zurückgedreht.

Innerhofer hat ab 1980 in Graz gelebt, wo er auch eine kleine Buchhandlung führte. Im Jänner 2002 hat er sich in seiner Wohnung das Leben genommen. Sein letzter Text, „Das rechte Murufer“, der im Grazer Rotlichtmilieu angesiedelt ist, wurde nie veröffentlicht. Zu seinem 25. Todestag nächstes Jahr will der Grazer Regisseur Markus Mörth den vergessenen Schriftsteller mit einer Dokumentation und einem Kurzspielfilm ehren. Neben Lampl als Innerhofer verwandelt sich Marion Mitterhammer zum bereits zweiten Mal in Marisa Mell – den Grazer Filmstar, der in Innerhofers Theaterstück „Orvieto“ zu sehen war, hat sie schon in „Feuerblume“ gespielt, auch das unter der Regie von Mörth.

Harry Lampl als Franz Innerhofer, Marion Mitterhammer als Marisa Mell im „Espresso Binder“ am Dietrichsteinplatz © Markus Mörth

„Der heimliche Hauptdarsteller ist aber Graz“, sagt Mörth, der für die vier Drehtage Locations mit ganz besonders viel Patina gefunden hat: Sowohl im „Espresso Binder“ am Grazer Dietrichsteinplatz als auch im Café Wolf in der Annenstraße ist (zumindest optisch) die Zeit stehengeblieben. Die „Bücherstube“ in der Prokopigasse wurde für die Dreharbeiten wieder zu Innerhofers „Libreria italiana“ – ein Originalschauplatz. Weitere Szenen entstanden in Salzburg und in Innerhofers Sehnsuchtsort Orvieto in Italien.

Die Zeit nach den Erfolgen

Die Szenen drehen sich um die Zeit nach Innerhofers Erfolgen. Zum Literaturstar war er mit der Schilderung seines eigenen Lebens als uneheliches Kind und Knecht auf einem Bauernhof geworden, ab 1980 verflüchtigte sich die Strahlkraft seiner Literatur immer mehr – es blieb großteils bei Fragmenten, er hatte Geld- und Alkoholprobleme. Auch sein Versuch, ab 1988 Buchhändler zu werden und ein „Wirtshaus des Geistes“ zu gründen, scheiterte. „Es ist das Porträt eines Mannes, der in Projekten, Plänen und Selbstzweifeln gefangen war – und doch bis zuletzt an Literatur glaubte“, so Mörth in seiner Projektbeschreibung.

Gedreht wurden zwei Filme in einem: Nachgespielte Szenen werden als Kurzspielfilm für sich selbst stehen, für eine längere TV-Dokumentation werden sie mit üppigem Archivmaterial und zahlreichen Interviews ergänzt – zu Wort kommen etwa Freunde und Familienmitglieder Innerhofers, sein ehemaliger Lektor Jochen Jung und Literaturhaus-Leiter Klaus Kastberger. „Wir planen eine TV-Auswertung, der Spielfilm wird eine Graz-Premiere haben und bei Festivals eingereicht“, sagt Mörth.