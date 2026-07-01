Beschwerden über rasende Fahrzeuge, laute Motoren und Fehlzündungen entlang der Ossiacher Zeile in Villach sorgen derzeit für intensive Diskussionen in Villach. Ausgangspunkt der Debatte ist ein Bericht der Kleinen Zeitung über Beschwerden von Anrainerinnen und Anrainern. Nachdem diese von schlaflosen Nächten und gefährlichen Fahrmanövern berichtet hatten, meldeten sich zahlreiche Leserinnen und Leser zu Wort, ob in den Sozialen Medien, per E-Mail oder auf der Webseite der Kleinen Zeitung. Die Meinungen reichen von scharfer Kritik an die Behörden bis hin zu Verständnis dafür, dass nicht jedes laute Fahrzeug automatisch ein illegales Straßenrennen bedeutet.

In den Reaktionen auf den Bericht zeigt sich, dass zahlreiche Leserinnen und Leser die Beschwerden der Anrainer nachvollziehen können und Handlungsbedarf sehen. Wiederholt wird der Wunsch nach verstärkten Verkehrskontrollen geäußert. Einige kritisieren zudem, dass die Problematik aus ihrer Sicht bislang nicht ausreichend von der Exekutive ernst genommen werde. Als Hinweis auf mögliche illegale Fahrmanöver werden unter anderem Reifenspuren auf der Fahrbahn genannt. Darüber hinaus weisen zahlreiche Rückmeldungen darauf hin, dass sich das Problem nicht nur auf die Ossiacher Zeile beschränke. Als weitere betroffene Bereiche werden unter anderem die Maria-Gailer-Straße, die Bruno-Kreisky-Straße, die Seebacher Allee, der Willroiderparkplatz oder die Untere Fellach genannt. Dort käme es insbesondere in den Abendstunden und an Wochenenden immer wieder zu auffälligem Motorenlärm und quietschenden Reifen.

Besonders deutlich äußern sich jene Leserinnen und Leser, die sich selbst unmittelbar betroffen fühlen. Einige berichten, dass sie bereits Beschwerden an die Stadt über nächtliche Raserei weitergeleitet hätten. In mehreren Zuschriften ist von erheblicher Lärmbelästigung bis in die frühen Morgenstunden die Rede. Vor diesem Hintergrund wird wiederholt eine Verschärfung der Kontrollen gefordert. Zudem wird in einzelnen Wortmeldungen die Frage aufgeworfen, weshalb Videomaterial aus den sozialen Netzwerken bislang offenbar nicht stärker in mögliche Ermittlungen einbezogen werde. Vereinzelt finden sich aber auch differenzierte Stimmen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass motorisierte Fahrzeuge und ein entsprechendes Fahrverhalten für junge Menschen seit jeher eine gewisse Faszination ausgeübt hätten.

Polizei dementiert

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung teilt Polizeisprecher Werner Pucher mit, dass dem Stadtpolizeikommando Villach aktuell keine Anzeigen oder Vorkommnisse zu den besagten Straßenabschnitten und Uhrzeiten bekannt seien. Aus Sicht der Polizei könnte die verstärkte Wahrnehmung des Verkehrslärms auch mit den sommerlichen Temperaturen zusammenhängen. Da viele Menschen nachts bei geöffneten Fenstern schlafen, würden Motorengeräusche derzeit stärker auffallen als in den übrigen Jahreszeiten. Die Polizei bittet die Bevölkerung, Wahrnehmungen zur Anzeige zu bringen.