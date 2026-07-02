Eine extra eingerichtete Mordkommission übernimmt die Ermittlungen zum schrecklichen Vorfall mit sechs Todesopfern in der Stadt Stade in Niedersachsen. Ausgewertet werden vor allem Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei bittet Zeugen weiter um Fotos und Videos, die etwas zur Aufklärung der tödlichen Schüsse in der Jugendhilfeeinrichtung am Montag beitragen können. Unterdessen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Großen Andrang gab es bei einem Gedenken an die Opfer.

Die Staatsanwaltschaft bewertet die Taten aufgrund des Vorliegens von Mordmerkmalen, insbesondere Heimtücke und niedrigen Beweggründen, als sechsfachen Mord. Unter den sechs Toten sind drei Mitarbeiter des Jugendamtes der Region Hannover und drei der Jugendhilfeeinrichtung der Hansestadt. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei möglicherweise ein Sorgerechtsstreit. Der Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit hatte demnach einen Termin bezüglich des Sorgerechts für seine drei Monate alte Tochter.

Tatverdächtige Frauen

In Bezug auf die beiden tatverdächtigen Frauen hat die Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Sowohl die 34 Jahre alte Mutter der gemeinsamen Tochter als auch die Begleiterin des 45-jährigen mutmaßlichen Täters, sie soll die Patentante des Babys sein, sind aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Für die Opfer fand am Abend eine Andacht in der St.-Wilhadi-Kirche in Stade statt. Der Andrang von Angehörigen, Kollegen und Feuerwehrleuten war riesig. Am Mittwoch (14 Uhr) soll es zudem in Hannover ein Gedenken für die drei Mitarbeiter der Jugendhilfe der Region Hannover geben. Mit Gebeten, Texten und Musik soll ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt werden, auch für alle Mitarbeitenden der Jugendämter.

Sechs Tote in Mutter-Kind-Einrichtung

Am 29. Juni erschoss ein 45-jähriger Mann in einer Mutter-Kind-Einrichtung der Jugendhilfe im niedersächsischen Stade sechs Menschen. Bei den Opfern handelt es sich um vier Frauen und zwei Männer, die als Mitarbeitende der Jugendhilfeeinrichtung oder des Jugendamts tätig waren. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Flucht festgenommen und sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf sechsfachen Mord in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht von Mordmerkmalen wie Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus.

Als wahrscheinliches Motiv nennen die Ermittler einen eskalierten Sorgerechtsstreit. Der Beschuldigte befand sich demnach in einem Konflikt um seine erst drei Monate alte Tochter. Das Baby und dessen Mutter lebten in der Mutter-Kind-Einrichtung. Am Tattag fand dort ein sogenanntes Hilfeplangespräch statt, an dem neben Beschäftigten der Einrichtung auch Mitarbeitende des Jugendamts teilnahmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann gezielt zu diesem Termin erschien und die anwesenden Fachkräfte erschoss. Mutter und Kind blieben körperlich unverletzt.

Pistole für 4000 Euro gekauft

Zu den Hintergründen wurde inzwischen bekannt, dass gegen den Mann bereits polizeiliche Erkenntnisse unter anderem wegen Bedrohungsdelikten vorlagen. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besaß er jedoch nicht. Nach Recherchen des NDR soll er die Tatwaffe – eine Pistole des Typs Beretta Modell 70 – rund eine Woche vor der Tat in Berlin für etwa 4.000 Euro samt Munition gekauft haben. Dies deutet nach Einschätzung der Ermittler auf eine gezielte Vorbereitung der Tat hin.

Noch ungeklärt sind zahlreiche Details des Tatablaufs sowie die genauen Umstände des Sorgerechtsstreits. Die Mordkommission wertet weiterhin Spuren und Zeugenaussagen aus. Die Bluttat hat bundesweit Bestürzung ausgelöst und zugleich eine Debatte über den Schutz von Beschäftigten in Jugendämtern und sozialen Einrichtungen entfacht.