Bei einer Schießerei in der norddeutschen Stadt Stade (Bundesland Niedersachsen) wurden mehrere Menschen getötet. Die Polizei spricht gegenüber deutschen Medien bislang von fünf Todesopfern. Zu den Hintergründen der Schießerei gibt es bislang keine Informationen. Auch die Identität der Opfer ist unbekannt. Die mutmaßlichen Täter sollen bereits gefasst sein.

Nach Medienberichten soll sich die Schießerei nahe einer Jugendeinrichtung in Stade zugetragen haben. Ob unter den Opfern auch Kinder oder Jugendliche sind, ist nicht bekannt. Zahlreiche Rettungskräfte und Seelsorger sind vor Ort.

Es komme zu einer „großen polizeilichen Einsatzlage“ im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei auf Social Media mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden.

Stade liegt in Niedersachsen, rund 45 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Die Hansestadt hat rund 50.000 Einwohner und gehört zur Metropolregion Hamburg.

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