Wir reisen diesmal in eine Zeit zurück, in die hineinzuversetzen schon etwas Fantasie braucht. Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Eine Epoche, in der in der Steiermark Hexen- und Zaubererprozesse stattfinden, Menschen werden verbrannt, der 30-jährige Krieg ist zwar vorüber, doch die Bedrohung durch Heerscharen aus dem Osten ist größer denn je. In diese Zeit hinein wird ein Mann geboren, der zu den ruhmreichsten – aber auch skrupellosesten – Heerführern seiner Zeit werden sollte: Sigebertus Comes de Heister – kurz: Sigbert Heister.

Sigbert Heister

Schauen wir uns einmal sein Porträt an. Ein ernst, aber auch etwas herablassend dreinblickender Mann mit Lockenperücke und dem Ansatz eines Doppelkinns. Der Mann lebte von 1648 bis 1718, wurde schon in jungen Jahren wegen seiner Tapferkeit im „Holländischen Krieg“ gegen Frankreich ausgezeichnet, wurde mit 32 Jahren schwer verwundet, war 37 Jahre alt, als er gegen die Türken vor Wien kämpfte und im sogenannten „Langen Türkenkrieg“ die Karriereleiter emporkletterte. Er kämpfte gegen die Kuruzzen, wobei er sich in jenen Jahren den Ruf eines „brutalen Feldherrn“ erarbeitete, der sogar Prinz Eugen veranlasst haben soll, ihn zeitweise abzuziehen. Dennoch war er Inbegriff jener Feldherren, die zumindest heeresgeschichtlichen Ruhm erlangten.

Das Glasbild im Stadtturm von Senta in Serbien zeigt Sigbert Heister © Köhldorfer

Historiker Hans Köhldorfer stammt aus Kirchberg und hat sich Heister schon allein deshalb zum Schwerpunkt auserkoren. „Wer nämlich in den 1960er-Jahren in Kirchberg als Kind gelebt hat, der ist noch wirklich ‚mit dem Schloss‘ Kirchberg aufgewachsen, jenem Schloss, in dem Heister einst lebte. Heister, der wahrscheinlich in Liebenburg (Deutschland) geboren wurde, besaß im Laufe seines Lebens zwölf Grundherrschaften – zwei in Polen, drei in Ungarn und sieben in der Steiermark. Kirchberg wollte er zu seiner Zentrale machen. Bis zu Beginn der 1990er-Jahre wurde sein einst prunkvolles Schloss auch noch zu verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen genutzt, seit damals aber nagt der Zahn der Zeit unerbittlich und mittlerweile bedrohlich daran.“ Köhldorfer will aber dafür sorgen, dass die Erinnerung an Heister nicht gänzlich verblasst.

Auch wenn vom einstigen Prunkbau des Feldherrn kaum noch etwas übrig ist – schon die Liechtensteiner haben 1843 einen Großteil der Anlage geschleift – gibt es weitere Heister-Spuren in Kirchberg. Neben Textquellen wie der Pfarrchronik, die einige Informationen hinterlässt, etwa dass Heister für die Errichtung einiger Wasseranlagen im Schlosspark Johann Adam Dietz – den er aus der Zeit der Türkenbelagerung in Wien (1683) kannte – nach Kirchberg holte. Dietz wurde 1710 ebenso in Kirchberg beigesetzt wie auch Heister acht Jahre später.

Außerdem befindet sich Heisters Kenotaph in der Pfarrkirche. „Dieser kann vor allem als Hinweis auf sein Soldatenleben und die über fünfzig von ihm erfolgreich geschlagenen Schlachten verstanden werden“, sagt Köhldorfer. Heister wurde allerdings in jener Kapelle beigesetzt, die ebenfalls 1843 von den Liechtensteinern geschleift wurde. Sigbert von Heisters sterbliche Überreste befinden sich aber noch an Ort und Stelle, heute allerdings wenige Meter südöstlich des noch bestehenden Gebäudes, in der Wiese.

Historischer Verein

Mittlerweile gibt es einen von Köhldorfer mitbegründeten „Historischen Verein für das Kirchberger Ländchen“, und wenngleich der Historiker bemängelt, dass es bis heute immer noch kein eigenes Heisterarchiv gibt („Vor Ort sind archivalische Bestände schon in der Zeit der Grafen Katzianer untergegangen, denn schon die Liechtensteiner haben kaum mehr etwas vorgefunden“), kann er zumindest auf die Recherchearbeit so bedeutender Kollegen wie den ehemaligen Leiter des Landeszeughauses in Graz und ausgewiesenen Heister-Experten Leopold Toifl zurückgreifen. Dennoch ist Vieles noch unklar: „Einerseits war nämlich dieser Sigbert von Heister, der Spross eines Adelsgeschlechts aus dem Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis war, eigentlich viel zu groß für Kirchberg“, gibt Köhldorfer zu. „Außerdem ist vollkommen unklar, wie und warum die Familie ausgerechnet nach Kirchberg gekommen ist.“ Damit auch diese Fragen eines Tages beantwortet werden, durchforsten Köhldorfer und Toifl nach wie vor intensiv die Spuren des großen Feldherrn.