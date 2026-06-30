Die Klimakrise ist längst auch eine soziale Krise geworden. Das gilt international, das gilt aber auch bei uns“, warnt Caritas-Europa-Präsident Michael Landau vor den gesellschaftlichen Folgen extremer Temperaturen. Ältere Menschen, Niedrigverdiener und Obdachlose – kurzum Armutsgefährdete und alle davon Betroffenen – können sich vor dem langen Schatten der Klimakrise in der Praxis kaum schützen.

Bei ihnen kühlen keine Klimaanlagen, hier gibt es kein schmuckes Haus am See, hier sind bauliche Vorkehrungen finanziell nicht machbar – und es gibt keinen Urlaub im kühlen (und teuren) Norden, um vor der Hitze Reißaus zu nehmen.

Die Politik ist im Verzug, hier nachzubessern: Sofortmaßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden bei akuten Hitzewellen sind eine Sache – dem erodierenden Mittelstand entgegenzuwirken, die andere. „Diejenigen, die unter dieser Klimakrise am meisten leiden, sind zumeist diejenigen, die diese Krise am wenigsten verursacht haben“, zieht Landau berechtigte Bilanz.