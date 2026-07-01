Beim Landeslehrlingswettbewerb der Kärntner Kfz-Technik in Villach überzeugten die besten Lehrlinge des dritten Lehrjahres mit technischem Können und Präzision. Besonders erfolgreich verlief der Wettbewerb für die Kostmann GesmbH aus St. Andrä: Jonathan Weber holte den Landessieg, Stephan Hinteregger sicherte sich Rang drei.

Die Teilnehmer mussten unter anderem die Motorgrundeinstellung überprüfen, Brems- und ABS-Systeme diagnostizieren sowie Fehler an einem Motorradgetriebe finden. Neben fachlichem Wissen waren präzises Arbeiten und analytisches Denken gefragt.

„Unsere Lehrlinge haben eindrucksvoll bewiesen, wie professionell und kompetent sie bereits während ihrer Ausbildung arbeiten. Das hohe Leistungsniveau bestätigt die ausgezeichnete Qualität unserer Ausbildung“, lobte Landesinnungsmeister Michael Schnabl. Die besten Teilnehmer qualifizierten sich zudem für die Staatsmeisterschaften im Herbst in Villach.