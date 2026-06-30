„Es ist ein trauriger, tragischer Unfall“, sagt die Verteidigerin des ersten von zwei Jägern sich am Dienstag für einen tödlichen Jagdunfall am Straflandesgericht Graz verantworten müssen. „Es gibt hier keine Täter, nur Opfer.“ So einfach kann es sich die Justiz nicht machen. Auch wenn Staatsanwältin Marina Murko die Tragik ähnlich sieht, sind die zwei Jäger im Alter von 57 und 37 Jahren wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt.

„Schuldig“, bekennt sich der 57-Jährige mit gebrochener Stimme. Er hat an diesem Abend in dem südsteirischen Revier vom Hochsitz aus auf ein Wildschwein geschossen, das sich danach aber getroffen in den Wald zurückzog. Er verständigte am Telefon den Jagdpächter (42), mit dem er befreundet war. Der kam mit einem weiteren Freund, um bei der Nachsuche zu helfen. Und das Unglück, das den 42-jährigen Familienvater das Leben kosten sollte, nahm seinen Lauf.

Um nicht schutzlos dem Angriff eines verletzten Wildschweins ausgesetzt zu sein, schickte der 42-Jährige den Schützen von der Blutspur des getroffenen Tieres zurück, um sein Gewehr zu holen, das unter dem Hochsitz verstaut war. „Ich habe mir das Gewehr umgehängt“, erklärt er Richterin Julia Riffel. „Ich bin sicher, dass ich es nicht repetiert habe.“ Ausschließen kann er aber nicht, dass er das unbewusst getan hat. „Ich weiß es nicht. Ich habe das hunderte Male durchgespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erinnerung.“

Auf halbem Weg zurück wurde ihm zugerufen, dass das Wildschwein gefunden sei, er solle das Seil zum Abtransport mitbringen. Für ein Foto, das der Jagdpächter schoss, übergab der Schütze dann sein Gewehr an dessen Begleiter. Als das Schwein zum Abtransport fertig war, gab dieser das Gewehr zurück: „Als wir beide die Hände am Gewehr hatten, löste sich der Schuss.“ Geschockt sah er, wie sein enger Freund, am Hals tödlich getroffen, zu Boden stürzte. „Ich hatte ihn aus den Augen verloren. Erst da sah ich, wo er war.“

Er erinnert sich auch an die Reaktion des Schützen: „Das Scheißgewehr! Es ist schon einmal losgegangen!“ Daran kann dieser sich nicht erinnern: „Kann sein, dass ich geflucht habe.“ Er versuchte, sofort Erste Hilfe zu leisten und verständigte den Notruf. Aber der Getroffene war durch den Halsdurchschuss sofort tot. Nach dem Unglück war er zwei Wochen in stationärer Behandlung. Seine Jagdwaffen hat er hergegeben. Auch die Unglückswaffe will er verkaufen, sobald er sie zurückbekommt, um der Familie des Toten Geld zukommen zu lassen.

„Das Gewehr muss repetiert worden sein“

Der Sachverständige erklärt die Funktion des Repetiergewehres: „Nach dem Einlegen des Magazins mit vier Patronen muss repetiert werden, dann muss händisch ein Spannschieber nach vorne geschoben werden. Erst jetzt ist das Gewehr schussbereit.“ Nach dem ersten Schuss ist der Spannschieber nicht händisch zurückgeschoben worden, „und das Gewehr muss repetiert worden und der Abzug betätigt worden sein, sonst hätte sich kein zweiter Schuss lösen können“. Es gebe Leitlinien, aber keine fixen Regeln, dass nur ein sicheres Gewehr übergeben werde und wie es zu übergeben ist.

Die Richterin verurteilt den Schützen wegen grob fahrlässiger Tötung einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu 30 Euro (7200 Euro) und sechs Monaten bedingt. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Sie mit einem geladenen und gespannten Gewehr in den Wald gehen und es einer anderen Person übergeben.“ Selbst dann, wenn man den Angriff eines Wildschweines fürchten muss. „Das muss jeder Jäger wissen. Ich gehe auch davon aus, dass Sie an den Abzug geraten sind.“

Der zweite Angeklagte wird lediglich wegen einfacher fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 25 Euro (4500 Euro) verurteilt. Er habe sich, wie Verteidiger Bernhard Lehofer argumentiert, davon ausgehen können, dass das Gewehr, das ihm übergeben wurde, sicher ist. Geprüft hat er es als der erfahrenste Jäger in dem Trio allerdings nicht. Bei der Übergabe hätte er sich auch vergewissern müssen, wer wo steht. Außerdem habe der Lauf bei der Übergabe offensichtlich nicht deutlich genug nach oben gezeigt.

Der Schütze nimmt das Urteil an. Der Zweitangeklagte erbittet sich Bedenkzeit. So oder so werden sie, wie die Verteidigerin sagt, für den Rest ihres Lebens mit den Folgen des Unfalls leben.