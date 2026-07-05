Inzwischen ist klar: Die E-Mobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Eine Welle kleiner, leistbarer E-Autos ist da oder im Anrollen, die Verkaufszahlen steigen. Aber die Gesamtrechnung, dass E-Autos günstiger im Unterhalt und in der Wartung sind, wird immer wieder infrage gestellt.

Verantwortlich dafür sind die Daten aus dem deutschen TÜV-Bericht und persönliche Erfahrungen bei den Werkstätten. In der TÜV-Statistik 2026 – 9,5 Millionen PKW-Hauptuntersuchungen wurden erfasst, mit 216 Fahrzeugtypen und 18 reinen Elektrofahrzeugen – setzte es wieder Minuspunkte, etwa für Tesla, bei den zwei bis dreijährigen Fahrzeugen. Von 110 Fahrzeugen belegte das Tesla-Model Y den letzten Rang beim Mängel-Report, angeführt werden Probleme bei Achsaufhängungen, Bremsscheiben, Beleuchtung, was eine Mängelquote von 17,3 Prozent bedeutet. Auch im Schlussfeld, also unter den am schlechtesten bewerteten Fahrzeugen, befindet sich das Tesla-Model 3, der TÜV stellte eine Mängelquote von 13,1 Prozent fest.

Unter den restlichen E-Autos gibt es aber auch Fahrzeuge, die eine wesentlich geringere Mängelquote aufweisen. Der Mini Cooper SE kommt lediglich auf eine Mängelquote von 3,5 Prozent, gefolgt von Audi Q4 e-tron (4,0), Fiat 500e (4,1), VW ID.3 (5,5), VW ID.4/ID.5 (6,1), Skoda Enyaq (9,1). Der Dacia Spring liegt wiederum bei 13,0. Aber wo krankt es wirklich bei Service, Wartung und Haltbarkeit? Christian Klejna, ÖAMTC-Technikexperte und Spezialist für E-Mobilität fasst die wichtigsten Punkte, die in den Mängeldiskussionen auftauchen, so zusammen:

Darauf muss man bei E-Autos achten

Batterieprobleme. „Das hat sich stabilisiert, die Batterien sind auch deshalb verlässlicher geworden, weil viele Hersteller ihre Autos auf die LFP-Technik ausgerichtet haben. Natürlich hat es Batterien gegeben, die anfälliger waren, weil man Zellen verwendet hat, die schneller gealtert sind, und vor allem wo das Thermomanagement, das die Batterien in ihrem idealen Temperaturfenster halten soll, nicht so gut gearbeitet hat. LFP-Batterien sind robust, die kann man täglich laden, die haben auch nicht so viel dagegen, dass man auf 100 Prozent lädt. NMC-Batterien sind da schon sensibler, da sollte man bei der 80-Prozent-Ladegrenze überwiegend bleiben.“

E-Motoren-Verreiber. „Normalerweise ist ein E-Motor unsensibel", sagt Klejna, „aber es hat Fälle kaputter Lager gegeben.“ Die Lagerprobleme seien aufgrund der hohen Drehzahlen in den E-Motoren entstanden, „aber auch hier hat man beim Verbrenner mehr Komponenten, die kaputt gehen können.“ Ein Lagertausch sei das Mittel der Wahl, nicht der Motorentausch.

Kühlmittel- und Spülungs-Probleme, Getriebeöl. „Viele Hersteller setzen wassergekühlte Batterien und E-Motoren ein, es braucht die richtigen Kühlmittelzusätze, damit es keine Ablagerungen gibt.“ Wichtig: „Wenn man nachfüllen muss, dann gibt es eine undichte Stelle – und das muss man bei der Werkstatt klären lassen.“ Beim Getriebeöl heißt es wie beim Kühlmittel: Beide sollen bei etwa 80.000 Kilometern gewechselt werden, lautet ein Richtwert in der Branche.

Diskussionsthemen rund um E-Autos: Bremsen und Aufhängung

Bremsdiskussion. Klejna betont: „Ich muss sagen, das Material hat sich verbessert. Probleme haben meist die Bremsen/Hinterachse gehabt, weil diese durch die Rekuperation nicht so sehr beansprucht wurden. VW hatte zwischenzeitlich auf die bekannte Trommelbremse umgestellt, weil diese nicht so leicht rostet, aber alle Hersteller gehen wieder Richtung Scheibenbremse. Wichtig: Man muss die Bremse ab und an entsprechend belasten.“

Aufhängungs-Schwächen. Das sieht Klejna als ernstes Thema bei den E-Autos. „Das ist ein Schwachpunkt durch die hohe Leistung, die man den Achsen anlegt, da geben Gummilagerungen nach. Beim Verbrenner muss ich diese Teile vielleicht nach 90.000, 100.000 Kilometern erneuern, aber beim E-Auto machen sich höhere Beanspruchungen als bei den Verbrennern bemerkbar.“

Preisdiskussion. Über den gesamten Lebenszyklus bleibt laut Klejna ein E-Auto auch in Bezug auf die Wartung günstiger. Weil beim Verbrenner nach Jahren bestimmte Thematiken anfallen würden, wie Zahnriemen-Ersatz, Auspuff etc.. Über zwei, drei Jahre gesehen, ist der Unterschied nicht so spürbar, sondern im langjährigen Berechnungszeitraum.