Wer wissen will, wie tiefgreifend der Veränderungsprozess in der Welt der Mobilität verläuft, findet Antworten an dieser Adresse. Hans-List-Platz 1, Hauptsitz von AVL List in Graz. Am Vorplatz ragt ein stilisiertes Gehirn an einer Stange aus dem Asphalt,

AVL steht vor dem größten Umbruch in seiner Geschichte, genauso wie die arrivierten Automobilhersteller aus Europa und den USA. Das Jahr 2035 ist hier in Graz, wo wir Alexander Kraus, der ab Anfang Juli als CTO den AVL-Geschäftsbereich Instrumentation & Test Systems führt, nicht mehr als eine Zahl. Die Zukunft spielt sich hier in der Gegenwart ab.

Es geht nicht mehr allein um Produkte und Prüfstände, mit denen man die Geheimnisse der Motoren enthüllt hat, und für die AVL weltbekannt wurde. Heute dreht es sich um softwarebasierte Lösungen für die Automobilhersteller als Geschäftsmodell in Dauerschleife, getriggert von Chips, künstlicher Intelligenz und gepusht von der Zusammenarbeit mit dem wertvollsten Unternehmen der Welt, Nvidia. Und von der exklusiven strategischen Partnerschaft mit Mi­crosoft, über die die Zukunft der Mobilität mit Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz vorangetrieben werden soll – bis hin zum autonomen Fahren.

„Wer zu langsam ist, wird von anderen überholt. Deshalb muss man zusammenarbeiten“, sagt Kraus. „Einfach weil die Kernkompetenzen, die man für diese Lösungen benötigt, so auseinandergehen und so unterschiedlich sind, dass es viel zu teuer für einen allein wäre, alles zu finanzieren.“

Das System dahinter erklärt Kraus so: „Microsoft stellt quasi die Cloud-Umgebung zur Verfügung. In der Cloud-Umgebung gibt es abgekapselte Bereiche, wo die Nvidia-Simulations- und Entwicklungstechnologie in einer Entwicklungsumgebung läuft und in der Folge mit der AVL-Validierungstechnologie abgeklärt wird.“

An einem Beispiel erklärt: Früher war eine Million Testkilometer eines Autos auf den Straßen ein Gradmesser. Für die komplexen Systeme heute – assistiertes und autonomes Fahren – würde man Milliarden Kilometer benötigen. Das ist nur noch virtuell und in dieser Dreier-Konstellation möglich, auch weil sich die Entwicklungszyklen aufgrund der chinesischen Hersteller halbiert haben. Zwei Jahre für ein neues Auto und nicht mehr fünf: Das ist das Ziel. Und nur realisierbar, wenn KI-Agenten oder Softwareprogramme jede nur erdenkliche Situation simulieren. AVL liefert dabei Engineering, Integration, Validierung und Homologationskompetenz, die Zusammenarbeit mit Nvidia ist so eng, dass daraus Standards entstehen. Die Arbeit in diesen komplexen Systemen verändert aber auch die DNA von AVL. Kraus erzählt von Projekten, die früher sechs Wochen gedauert haben und jetzt zwei Tage.

Neue Wege in der Fahrzeugentwicklung: Von KI-Systemen und Batterie-Chips

Szenenwechsel nach München. Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive bei Infineon, sitzt entspannt in seinem Büro. Man ist globaler Marktführer bei Automotive-Halbleitern und genauso top bei Microcontrollern. Wenn Sie heute aus einem Auto aussteigen und ein Warnton ertönt, dass ein Radfahrer gleich am Auto vorbeifährt, dann waren höchstwahrscheinlich die Halbleiter von Infineon im Spiel.

„Wo wird Innovation angetrieben?“, fragt Schäfer, um sich selbst eine Antwort zu geben: „Das sind drei Felder. Halbleiter, Software und Batterie.“ Ohne Infineons Technik fährt heute ein Auto keinen Meter mehr. Micro­controller von Infineon helfen, das softwaredefinierte Auto zu generieren, Communication Chips ebenso. Für die Leistungshalbleiter, die zum Beispiel Elektroantriebe effizienter machen, ist Villach das Kompetenzzentrum für die Technologieentwicklung. Schäfer nennt ein Beispiel zum neuen elektrischen iX3: Dank Microcontrollern und Ethernet-Technologie von Infineon verfügt das Modell über wenige, zentralisierte Computer statt vieler verteilter Steuergeräte. Das nimmt Komplexität aus dem System und spart dadurch 600 Meter Kupferverkabelung pro Auto, die man früher gebraucht hat, um Strom zu den Steuergeräten zu bringen. Außerdem machen neue, smarte Schalter die Stromversorgung intelligent. Die Energieeffizienz verbessert sich dadurch um rund 20 Prozent.

„Wir machen zum Beispiel Batterie-Management-Chips und bringen KI-Funktionalität in die Microcontroller“, so Schäfer. Das hilft, modellbasiertes Controlling anzubieten – so wird die Batterie g’scheiter, es lässt sich mehr Reichweite rausholen und sie altert langsamer.

Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive bei Infineon: „Dabei trainiert man den Rechenkern mit einem Weltmodell, das sich dann mit dem ganzen gelernten Wissen im Straßenverkehr bewegen soll.“ © Infineon Technologies AG

Das Auto wird trotzdem nicht zum Smartphone

Schäfer ist überzeugt, dass die KI-Systeme, die in den letzten Monaten auf den Markt gebracht wurden oder in der Entwicklung stehen, für das autonome Fahren den Durchbruch darstellen werden. „Dabei trainiert man den Rechenkern mit einem Weltmodell, das sich dann mit dem ganzen gelernten Wissen im Straßenverkehr bewegen soll.“ Er könne sich vorstellen, dass 2035 solche Systeme auf der Straße sind. Es ist der Speed, allerorts, und immer spielt die KI die Hauptrolle. Diese KI-Systeme seien Arbeitsgegenstand und Zielmarkt zugleich, selbst in Microcontrollern baut Infineon eine Beschleunigerarchitektur ein, also eine kleine KI-Maschine, mit der man lokal gelernte KI-Modelle im Auto laufen lassen kann.

Wird das Auto 2035 zum besseren KI-Smartphone? „Nein, diese Robustheit, die notwendig ist, um ein Auto fahrsicher zu halten, da steckt mehr dahinter als die Smartphone-Technologie. Aber Elemente aus dem Smartphone werden im Auto landen. Wie KI-Bots für die Sprachsteuerung.“