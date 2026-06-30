Groß war die Freude in der St. Veiter Gastroszene, als bekannt wurde, dass Roland Pink (55) und Manuel Knapp (39) der Nachtlokalkultur in St. Veit wieder Leben einhauchen wollen und das ehemalige „Bieradies“ als die bekannte Kultbar „Havana“ wiedereröffnen werden.

Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen. „Der Boden wurde erneuert, Malerarbeiten wurden durchgeführt. Ebenso organisieren wir noch eine passende Licht- und Tontechnik“, sagte Pink vor ein paar Wochen gegenüber der Kleinen Zeitung. Im Gastgarten möchte man mit Stehtischen und Hockern starten.

Am Freitag, 3. Juli, und am Samstag, 4. Juli, wird eine „Grand Opening Party“ gefeiert. Beginn ist jeweils ab 17 Uhr. Die Gäste erwarten ein gratis Willkommensgetränk, sowie DJ-Specials und eine ausführliche Getränkeauswahl. Der Eintritt ist frei.

Das Lokal „Havana“ feiert ein Comeback © KK/Stadt St. Veit

Geöffnet haben soll das Havana von Mittwoch bis Samstag. „Voraussichtlich beginnen wir um 16 Uhr. Sperrstunde ist dann um 2 Uhr“, erklärt Pink. Ebenso soll der Eintritt erst ab 16 Jahren sein. Zur Erinnerung: Pink hat gemeinsam mit Claus Spitzbart im Jahr 2000 das Lokal „Havana“ eröffnet, 2011 wurde für ihn der Pachtvertrag für die Bar nicht mehr verlängert. Nun gibt es ein Comeback.

„Nach der Pandemie hatten es die Jugendlichen schwer. Wir wollen nicht, dass die jungen Menschen zum Fortgehen extra nach Klagenfurt ausweichen müssen, daher haben wir uns entschlossen, wieder das Havana zurückzuholen. Der Bedarf in St. Veit ist definitiv da.“ Auch dem Wiesenmarkt bleibt das Havana erhalten. „Wir sind immerhin seit 24 Jahren auf der Wiesn vertreten.“