Rund 130 Kinder, Jugendliche und Betreuer der Trachtenjugend aus der gesamten Steiermark nahmen am diesjährigen Landesjugendtag in der Erlebnisregion Erzberg teil. Mit einer Fahrt auf der traditionsreichen Erzbergbahn ging es zum Erzberg. Mit dem Hauly konnten die beeindruckenden Dimensionen des größten Tagebaus Mitteleuropas hautnah erlebt werden. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Schaubergwerks, bei dem die Kinder und Jugendlichen spannende Einblicke in die Geschichte und den Bergbau am Erzberg erhielten. Als süßen Abschluss gab es dann noch für alle ein erfrischendes Eis.

Der Landesjugendtag ist jedes Jahr ein Zeichen für den Zusammenhalt innerhalb der Steirischen Trachtenjugend. Manuel Bartl, Obmann der Steirischen Trachtenjugend: „Der Landesjugendtag zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig Gemeinschaft für unsere Kinder und Jugendlichen ist. Solche gemeinsamen Erlebnisse schaffen Freundschaften, stärken den Zusammenhalt und machen Brauchtum auf lebendige und zeitgemäße Weise erlebbar.“