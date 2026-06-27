6476 Meter. In eisiger Kälte. Mit wenig Sauerstoff aufgrund der extremen Höhe. Und trotzdem ist es der schönste Ort, den sich Rene Radner (35) vorstellen kann. Der Trofaiacher begab sich auf ein dreiwöchiges Abenteuer nach Nepal, wo er den „Mera Peak, den höchsten Trekkinggipfel der Welt“, erklomm.

Als er über Facebook von der geplanten Reise nach Nepal erfuhr, wusste Radner sofort: „Da will ich mit!“ Gemeinsam mit dem Extremsportler Walter Pichler aus Bad Hofgastein und fünf weiteren Personen flog er zuerst nach Kathmandu, in die Hauptstadt Nepals, um zehn Tage lang auf den Gipfel des Mera Peaks zu steigen. Im abgelegenen Hinku-Tal besuchten sie mehrere Sherpa-Dörfer, durchquerten dichte Wälder und einsame Hochtäler. „Es war wunderschön, vor allem die Aussicht, da man von fünf der 14 höchsten Gipfel der Welt umgeben ist“, schwärmt Radner.

Bei eisigen Temperaturen und extremer Höhe meisterte die Gruppe den Aufstieg © Kk

Einige mussten umkehren

Doch abseits der weiten Landschaft gab es einige Hürden, die die Gruppe überwinden musste: „Der Mera Peak gilt zwar technisch als vergleichsweise einfacher Sechstausender, doch die Höhe macht ihn zu einer ernsthaften Herausforderung“, erklärt Radner. Von den sieben Bergsteigern mussten drei umkehren, weil sie höhenkrank wurden. „Man braucht nach gefühlt drei Schritten schon eine Pause, weil es durch die Höhe so anstrengend ist.“ Doch Radner hatte Glück. Die vielen Pausen, um sich an das Sauerstofflevel zu gewöhnen sowie genügend Knoblauchsuppe halfen ihm, mit der Höhe fertig zu werden.

Um 2 Uhr morgens begab sich die Gruppe schließlich vom Hochlager auf 5800 Metern auf den Weg zum Gipfel. Ausgestattet mit Powergel, Energieriegeln und der richtigen Ausrüstung von Stirnlampe, Steigeisen und dicker Daunenkleidung führte der Weg über Gletscher und steile Schneeflanken. Die Anstrengung machte sich bezahlt, als sich der Gruppe ein „wunderschöner Sonnenaufgang mit dem Mount Everest im Hintergrund“ bot.

Bergsteigen und Schichtarbeit

Danach brauchten Radner und seine Kollegen drei Tage, um wieder zurück ins Tal zu kommen. Von Kothe aus flogen sie mit dem Hubschrauber in die Sherpa-Hauptstadt Namche Bazar. Dort erfüllte sich Radner einen weiteren Traum: „Ich habe mir ein Tattoo des Mera Peaks im höchsten Tattoo-Studio der Welt stechen lassen.“

Bereits im Vorfeld trainierte Radner fünf Mal pro Woche für dieses Abenteuer. Gar nicht so einfach, wenn man im Vier-Schicht-Betrieb direkt am Hochofen der Voestalpine Donawitz arbeitet. „Ich bin teilweise vor der Nachmittagsschicht oder direkt nach der Nachtschicht auf den Berg gegangen. Es war schwierig zu vereinbaren“, erzählt Radner. Seine Familie und Freunde, aber auch seine Arbeitskollegen waren deshalb umso begeisterter, als Radner die Challenge in Nepal wirklich erfolgreich abschloss, wie er erzählt.

Von 0 auf 100

Es ist das bisher größte Abenteuer des Schichtarbeiters, der erst vor fünf Jahren auf den Geschmack des Bergsteigens gekommen ist. „Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Leben und habe außerhalb der Arbeit viel Computer gespielt und wenig Sport gemacht“, erinnert sich Radner. Doch eine Wette mit einem Freund führte zu einem kompletten Lebenswandel: „Wir haben gewettet, dass ich bis zum Ende des Jahres 20 Gipfel besteigen werde.“

Daraus sind 50 Gipfel geworden. Und nach fünf Jahren kann Radner mehr als 600 Gipfelbesteigungen vorweisen, allein im Vorjahr waren es 264 Berge, die der Trofaiacher erklommen hat – darunter fünf der höchsten Berge in Europa. „Und so bin ich süchtig geworden. Die Bergsucht hat mich gepackt“, lacht Radner. Seine Höhenangst habe er wegtrainiert, zudem habe er durch seine neue Leidenschaft 25 Kilogramm abgenommen.

Sein Abenteuer erzählte Rene Radner der Kleinen Zeitung © KLZ / Klara Erregger

Besonders gerne ist er am Polster unterwegs, am Grimming sowie am Eisenerzer und Admonter Reichenstein. Besonders am Polster ist er oft anzutreffen: „Ich helfe dort alle zwei Tage in der Polsterei von Denise Enci aus“. Für das nächste Jahr hat Radner auch bereits einiges in Planung. Bereits zum vierten Mal will er den Großglockner besteigen, dieses Mal über den Stüdlgrat. Und der Trofaiacher will auch wieder nach Nepal, um den sehr anspruchsvollen „Island Peak“ zu erklimmen.