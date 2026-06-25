Siegfried Wolfgruber aus Trofaiach lebt seit Jahren seinen Traum, mit alten Zweirädern die Freiheit auf zwei Rädern zu genießen. Dabei hat er als gelernter Maschinenbautechniker einen großen Vorteil: Er kann auch die ältesten Motorräder zum Laufen bringen. So geschehen mit einer New Hudson, die mittlerweile schon 103 Jahre auf dem Buckel hat.

Wolfgruber bringt seine Oldtimer-Zweiräder aber nicht nur zum Laufen, er fährt auch noch immer damit aus. Im heurigen Jahr gönnte er seinem ältesten Motorrad eine Pause und dachte sich mit zehn Freunden eine besondere Fahrt mit einer Harley Davidson mit Beiwagen, Baujahr 1942, aus. Die Großglockner-Hochalpenstraße war für ihn und neun Gleichgesinnte das erklärte Ziel.

Siegfried Wolfgruber ist gelernter Maschinenbautechniker © KLZ / Johanna Birnbaum

Wetter als Problem

„Wir hatten alles gut geplant und starteten von Trofaiach zu unserem ersten Etappenziel in St. Veit im Pongau. Das ging alles sehr gut“, erzählt Wolfgruber. Er ist übrigens ein sehr versierter Zweiradfahrer, war von 2016 bis 2018 Enduro-Staatsmeister und schaffte es auch ins damalige Hare Scamble, das seit einigen Jahren Red Bull Erzbergrodeo heißt.

Doch zurück zur jüngsten Tour: Von St. Veit sollte es dann über die Großglockner-Hochalpenstraße nach Kärnten gehen. Doch das Wetter machte der Zweirad-Truppe einen gehörigen Strich durch die Rechnung. „Die Straße war von der Salzburger Seite aus wegen Schneefall gesperrt. Es war auch wahnsinnig kalt“, sagt Wolfgruber.

Auch begeisterter Fischer

Eine Planänderung musste her. „Wir haben dann die Tauernschleuse nach Mallnitz genommen und sind von dort nach Heiligenblut gefahren. Es war ordentlich nass. Die einzige trockene Phase hatten wir im Zug“, erzählt der Oldtimer-Fan, der übrigens auch Fischen zu seinen Hobbys zählt. Und auch das beherrscht er nahezu meisterhaft, hat er doch 2021 bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg“ die Auszeichnung „Fisch-Kaiser“ erobert.

Zurück zur nassen Anreise nach Heiligenblut. Dort gab es endlich grünes Licht für die Hochalpenstraße. „Das war ein tolles Gefühl. Es war weiterhin kalt, aber gut befahrbar“, freut sich Wolfgruber, der betont, dass es seinen Mitfahrern gut ergangen sei. „Wir sind eine Gemeinschaft. Das passt super“, ergänzt er.

Über den Millstättersee ging es schließlich wieder heim nach Trofaiach. 670 Kilometer legten die zehn Motorradfahrer und ihr Begleitfahrzeug dabei zurück.

Touren nach Lignano

Erfahrungen mit längeren Touren haben Wolfgruber und seine Freunde schon seit einigen Jahren. Mit einer Puch M50 Jet, Baujahr 1974, und einer Puch MC50, Baujahr 1972, ging es 2024 nach Lignano. Gemeinsam mit Stefan Wieser und „schmerzenden Hinterteilen“ wurde das Ziel natürlich erreicht.

Gemeinsam mit Stefan Wieser fuhr Siegfried Wolfgruber 2024 mit zwei Oldtimer Puch-Mopeds nach Lignano © KK

Im Vorjahr wurde die Reise wiederholt, diesmal allerdings mit seiner „Old Lady“, der New Hudson. Es ging wieder zum „ „39° Biker Fest International“ nach Lignano. Dort treffen sich jedes Jahr an vier Tagen mehr als 240.000 motorradbegeisterte Frauen und Männer, um auf einer Ausstellungsfläche von 500.000 Quadratmetern alles zu sehen, was das Zweiradherz begehrt.