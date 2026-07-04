Es gibt Lebensmittel, bei denen steigen die einen sofort aus. Die Blunzn gehört dazu. Allein das Wort klingt, als müsste man danach einen Stamperl Schnaps trinken und zwei Stunden verdauen. Nichts für Zartbesaitete. Nichts für Instagram. Außer man fährt an den Wechsel nach Niederösterreich. Dort schafft Peter Pichler etwas, das ungefähr so wahrscheinlich ist wie ein Smoking aus Jutesack: Er macht die Blunzn salonfähig. Nicht mit Goldstaub. Nicht mit Trüffel. Sondern mit einer ziemlich einfachen Idee.

Video – Zu Gast im Molzbachhof

Im Molzbachhof hat das Schwein keinen Karriereplan. Es endet nicht automatisch als Filet. Manchmal wird‘s Schopf. Manchmal Leber. Manchmal Frühstückswurst. Und manchmal eben Blunzn. Die macht noch immer der Vater des Hauses. Ganz klassisch. Schweinekopf, Blut, Gewürze, viel Erfahrung. Während der Sohn Michelin-Sterne erkocht, wurstet der Vater weiter wie eh und je. Ohne großes Theater. Wahrscheinlich genau deshalb schmeckt die Blunzn so, wie sie schmecken soll. Dass Hotelgäste gleich ganze Würste als Urlaubssouvenir mit nach Hause nehmen, ist dann fast die schönste Auszeichnung. Blutwurst als Mitbringsel – darauf muss man erst einmal kommen.

Die zweite Karriere der Blunzn beginnt ausgerechnet in einer Ravioli. Man muss sich das einmal vorstellen. Da wird aus jenem Lebensmittel, bei dem viele reflexartig das Gesicht verziehen, eine feine Pastafülle. Ein bisserl Thymian aus dem eigenen Garten dazu. Vollkornteig. Kohlrabi. Kräuter. Haselnüsse. Der Kohlrabi kommt nicht zufällig dazu. Keine schwere Einbrenn, keine bleierne Sauce, wie man sie vielleicht erwarten würde. Lieber Gemüsefond, etwas Schlagobers, ein Spritzer Zitrone. Plötzlich wird aus einem deftigen Winterklassiker ein erstaunlich leichtes Sommergericht.

Die Pasta wird im Molzbachhof selbstverständlich selbst gemacht. © Stefan Pajman

Überhaupt ist im Molzbachhof vieles erstaunlich naheliegend. Peter Pichler nennt seine Küchenphilosophie „Feel the Gart‘l“. Das klingt zunächst wie ein flotter Werbespruch, ist aber eher eine Einkaufsliste. Kräuter wachsen hinter dem Haus. Gemüse ebenfalls. Und was dort nicht wächst, kommt oft vom Nachbarn. Die Schweine, Rinder und Lämmer kennen den Wechsel besser als jede Autobahn. Pichler selbst ist halber Steirer. Sein Hotel liegt nur wenige Kilometer hinter der Landesgrenze. Dass für die Blunzn ausgerechnet zwei steirische Schweine von Richard Rauch den Weg in den Molzbachhof finden, passt irgendwie ins Bild. Landesgrenzen interessieren eine gute Wurst schließlich ungefähr so viel wie ein Kräuterbeet die Gemeindepolitik.

Pichler dressiert die Brät der Blunzn mittels Spritzsack auf den ausgestochenen Raviolikreis. © Pajman

So entsteht ganz nebenbei eine Küche, in der möglichst alles verwendet wird. Wer Tiere als Ganzes einkauft, kocht automatisch anders. Plötzlich werden auch jene Teile interessant, die anderswo gerne übersehen werden. Zum Glück. Sonst gäbe es diese Ravioli nämlich gar nicht. Der Michelin-Stern passt da fast ins Bild. Nicht, weil deshalb anders gekocht würde. Sondern weil irgendwann jemand bemerkt hat, was am Wechsel schon länger passiert.

Mit Fingerspitzengefühl wird der Teig zum Raviolo geformt. © Stefan Pajman

Die eigentliche Überraschung ist ohnehin eine andere. Nicht, dass jemand Blunzn in Ravioli füllt. Sondern dass nachher plötzlich alle so tun, als hätten sie Blutwurst schon immer gern gegessen. Und genau das ist wohl das größte Kompliment, das man einer Blunzn machen kann.