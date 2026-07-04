Zutaten für den Teig

250 g Weizenmehl

250 g Vollkornmehl

2 Eier

3 Eidotter

2 EL Wasser

2 EL Öl

Ei zum Bestreichen

etwas Mehl/Weizengrieß für die Arbeitsfläche

Zutaten für die Füllung

200 g Blunze

Salz

Pfeffer

frischer Majoran

Zubereitung

Für die Füllung die Blunze in einer Pfanne vorsichtig erwärmen und mit Salz, Pfeffer sowie frisch gehacktem Majoran würzen.

Anschließend die Masse in einen Spritzsack füllen und beiseitestellen.

Für den Teig sämtliche Zutaten in einer Schüssel zu einer glatten, geschmeidigen Masse verkneten.

Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und für etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Danach den Teig mit etwas Mehl oder Weizengrieß dünn ausrollen und Kreise ausstechen.

Die vorbereitete Füllung mittig auf die Teigstücke aufdressieren, die Ränder mit etwas verquirltem Ei bestreichen und sorgfältig verschließen.

Anschließend die Ravioli in die gewünschte Form bringen.

Die Ravioli vor dem Servieren etwa 5 Minuten in leicht siedendem Wasser garen, anschließend kurz in zerlassener Butter schwenken und anrichten.