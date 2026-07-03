Aus rund vier Metern Höhe stürzte am Freitag ein 67-Jähriger in Spielberg von einer Leiter. Passiert ist der Arbeitsunfall im Zuge von Montagearbeiten, berichtet die Polizei. Kurz nach Mittag montierte der Mann gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Wandelemente, die mit einem Kran in Position gebracht wurden.

Als sich der Mann zu einem Anschlaghaken beugte, dürfte sich die Leiter verdreht haben. In weiterer Folge stürzte der 67-Jährige in die Tiefe. Sein Schwiegersohn hörte einen Schrei und fand den verletzten Mann am Boden liegend vor. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte und leistete zusammen mit anwesenden Arbeitern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der 67-Jährige hatte zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Schutzhelm getragen. Er wurde nach der Versorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Murtal, Standort Judenburg, eingeliefert. Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus.