In Baldramsdorf fand zum fünften Mal der Herzlauf Kärnten statt. Insgesamt nahmen 958 Läuferinnen und Läufer teil – so viele wie noch nie. Das Event, das unter dem Motto „Achte auf dein Herz und laufe für meins“ steht, war von einer emotional bewegten Stimmung geprägt. Denn viele der Teilnehmenden haben ein enges Naheverhältnis zu herzkranken Kindern oder Erwachsenen oder sind selbst betroffen. „Der Herzlauf ist ein sehr bewegendes Fest der Solidarität für herzkranke Kinder und deren Familien“, freut sich Veranstalterin Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Herzkinder Österreich.

Der Herzlauf Kärnten wurde in Kooperation mit dem Verein Herz4Kids Baldramsdorf rund um Rene Pucher, Tina Roßmann und Engelbert Hosner organisiert – powered by Kinderpatenschaft Österreich. In der Früh sorgten 270 Kinder beim Kidsrun4kids unter dem Motto „Kinder laufen für Kinder“ für Begeisterung. Mit den weiteren Bewerben aller Altersklassen über 2,7, 5 und 10 Kilometer zeigten insgesamt 958 Läuferinnen und Läufer ihre Solidarität für herzkranke Kinder und stellten damit bei Temperaturen weit über 30 Grad einen neuen Teilnehmerrekord beim Herzlauf Kärnten auf.

Hüpfburg, Tombola und Fotobox

Das Rahmenprogramm umfasste unter anderem Kinderschminken, eine Hüpfburg, eine Fotobox mit Franz Zlöbl sowie einen Losverkauf für die große Tombola, bei der es Preise im Gesamtwert von 5000 Euro zu gewinnen gab – was viele Kinderherzen höherschlagen ließ. Für gute Stimmung sorgte DJ Gertschi gemeinsam mit Moderator Dominic Patak, der das Publikum durch ein fröhliches Rahmenprogramm begleitete.

Beim Warm-up heizten Victoria Schell und das Team Austria Brasil den kleinen und großen Teilnehmern so richtig ein. Schlagersängerin Charlien verzauberte mit ihren bewegenden Songs. Ex-Fußballprofi Guido Burgstaller, der auch Gründer des Vereins „Bande mit Herz“ ist, sponserte ein Rapid-Trikot für eine Onlineverlosung sowie ein Nationalteam-Trikot, das im Rahmen des Herzlaufs mittels einer Fußball-Challenge verlost wurde.

Großzügige Sponsoren

Herzlauf-Botschafter Werner „Running Schritti“ Schrittwieser und Andi Raffler unterstützten die Veranstaltung tatkräftig. Im Rahmen der Siegerehrung wurden Spendenchecks über 28.250 Euro an Herzkinder Österreich übergeben. Zu den Hauptspendern zählten Markus Rainer (Kinderpatenschaft Österreich) mit 25.000 Euro, Josef Rattenberger (HSH Ökostrom) mit 2500 Euro, Michelle Strauss (Michelle‘s Sweet Dreams) mit 500 Euro und Bernadette Hartl (Wandelstern) mit 250 Euro.