Ein zu vier Jahren Haft verurteilter Drogendealer ist nach fast 22 Jahren Fahndung in einem Reisebus an der deutsch-österreichischen Grenze erwischt worden. Der 67-Jährige sei wegen Drogenverkaufs an Minderjährige 2004 vom Düsseldorfer Landgericht schuldig gesprochen worden und habe sich abgesetzt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. 2031 wäre die Strafe verjährt, nun sitzt er hinter Gittern. Polizisten hatten den Bus an der Autobahn A3 im Landkreis Passau kontrolliert.

Bei der Kontrolle hätten die Fahnder im selben Bus einen weiteren Mann festgenommen. Der 22-Jährige sei wegen des Verdachts eines schweren Raubes seit Mai mit einem Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gesucht worden. Außerdem sei der Mann bereits mehrfach wegen Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikten in Erscheinung getreten. Er wurde nach einem Zwischenstopp beim Haftrichter ebenfalls in ein Gefängnis gebracht.