Die Ferienfluggesellschaft „Corendon Airlines“ wird im Winterflugplan die Verbindung zwischen Graz und der ägyptischen Urlaubsdestination Hurghada übernehmen und sogar ausbauen, teilt der Grazer Flughafen zu Wochenbeginn mit. Durchgeführt werden demnach zwei wöchentliche Rotationen, jeweils am Montag und Mittwoch mit Abflug in Graz um 14 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass es so schnell gelungen ist, einen Ersatz für Eurowings auf dieser Strecke zu finden, die sehr gerne ab Graz gebucht wird“, betont Flughafen-Chef Wolfgang Grimus. Hurghada zähle zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Fluggäste ab Graz, vor allem in der kälteren Jahreszeit.

Corendon Airlines mit Hauptsitz in Antalya und Schwesterngesellschaften in Amsterdam (Corendon Dutch) und auf Malta (Corendon Europe) bietet schon seit Jahren Direktflüge ab Graz an. Derzeit fliegt sie die Fluggäste ab Graz zweimal pro Woche, jeweils dienstags und freitags, nach Heraklion auf Kreta.

„Komfortable Direktanbindung“

„Hurghada gehört seit vielen Jahren zu den gefragtesten Reisezielen deutschsprachiger Urlauber in den Wintermonaten“, sagt auch Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Mit der Verbindung ab Graz stellen wir sicher, dass Reisende aus der Steiermark auch künftig von einer komfortablen Direktanbindung an das Rote Meer profitieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in Österreich, wo wir an fünf Flughäfen vertreten sind, weiter aus.“