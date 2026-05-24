Das Internet erzählt von einer „Küstenstadt im Nordosten der italienischen Insel Sardinien“. Und dass sich diese „durch ihre mittelalterliche Basilika San Simplicio und ihre von Cafés gesäumten Hauptplätze“ auszeichne. Wer die Probe aufs Exempel und einen Cappuccino in dieser Stadt namens Olbia einnehmen möchte, hat seit Freitag dazu Gelegenheit: Denn an diesem 22. Mai hob die erste Eurowings-Maschine vom Grazer Flughafen aus nach Sardinien ab. Fortan wird das bis September an jedem Freitag möglich sein.

„Mit Olbia können wir in diesem Jahr ein neues Flugziel und eine weitere wunderschöne Insel anbieten“, freute sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „In den kommenden Tagen starten noch die Flüge nach Paros, Kos und Karpathos, damit sind bereits jetzt alle Sommerdestinationen, bis auf einige Sonderflüge, ab Graz erreichbar.“ Tatsächlich ist Olbia eine von 35 Destinationen in 14 Ländern, die im Rahmen des Sommerflugplans von Graz aus direkt angeflogen werden.

Großer Bahnhof auf dem Flughafen beim ersten Abheben in Richtung Olbia © Airport Graz

„Mehr als 200 Destinationen“

„Mit den vielen Flügen über die großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Wien, München, Zürich, Istanbul und Düsseldorf sind mehr als 200 Destinationen mit einmal Umsteigen ab Graz erreichbar und das mehrmals täglich“, betont man seitens des Grazer Flughafens.