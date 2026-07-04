„Es ist eine Berufung“, ist sich Peter Weberhofer sicher. Schon mit elf Jahren wusste der Rabendorfer (Gemeinde Birkfeld): Er will Priester werden. Am Sonntag feiert der 84-Jährige sein diamantenes Priesterjubiläum. In 60 Jahren als Priester hatte Weberhofer viele verschiedene Stationen.

Am bischöflichen Gymnasium in Graz maturierte er 1961 und studierte anschließend Theologie an der Karl-Franzens-Universität. 1966 wurde er im Grazer Dom zum Priester geweiht. Die Berge haben es ihm immer schon angetan. Als junger Kaplan und Religionslehrer kam er beispielsweise in die Region Schladming. „Die Nachmittage habe ich auf den Bergen verbracht, beim Skifahren und Wandern“, erinnert sich Weberhofer, der auch in Paldau, Pichl und Ramsau tätig war.

Über seine Versetzung nach Graz war er anfangs nicht so glücklich, aber: „Meine Mama hat immer gesagt: Wer weiß, wofür es gut war“, sagt der Priester und lacht. Bei der Stadtpfarrkirche zum Heiligen Blut legte er seine Sponsion und Lehramtsprüfung ab und war später Rektor im Bildungshaus Maria Trost und Dechant von Graz-Ost.

Peter Weberhofer in seinem Haus in Rabendorf, Gemeinde Birkfeld. © KLZ / Nicole Stranzl

32 Jahre lang – von 1980 bis 2012 – war er Pfarrer in Graz-Kroisbach. Dort sorgte die Errichtung des Glockenturms im Jahr 2003 für Protest im naheliegenden Studentenheim. Eine der vielen Herausforderungen, denen sich Weberhofer stellte. Die größte war wohl sein Einsatz als Militär-Seelsorger.

Peter Webehofer ist seit 60 Jahren Priester. © KLZ / Nicole Stranzl

Kreuz aus Granatsplittern

Neun Monate, von 1992 bis 1993, verbrachte er auf dem Golan, inmitten von Minenfeldern. „Es waren Stürme von 180 km/h“, erzählt Weberhofer. In seinem Haus in Rabendorf zieren Bilder von Kameraden die Wände. Einige von ihnen schütteten dem Priester ihr Herz aus. Etwa, wenn die Freundin zu Hause einen anderen gefunden hat, erinnert sich der 84-Jährige. Ein anderes Thema, das häufig zur Sprache kam: Zusammenleben auf engstem Raum. Und das noch dazu unter Gefahr. Unter seinen Souvenirs bewahrt Weberhofer ein Kreuz auf, das aus Granatsplittern angefertigt wurde.

Er selbst hatte nie Angst um sein Leben, auch nicht, als er im Kriegsgebiet war. „Es gehört viel Mut und Wagnis dazu, ich bin ein Abenteurer.“ So bereiste er zahlreiche Länder, wie Ägypten, Israel, Jordanien, Syrien, Peru oder Brasilien, machte Fußwallfahrten durch die Wüste Sinai.

Eine seiner Lieblingserinnerungen ist die Messe auf dem Hermon Berg in Syrien, auch diese hat er bildlich festgehalten. Oder die Taufe einer russischen Polizeioffizierin aus Moskau, die er durchführte.

Gern denkt er auch an seine 15 Jahre als Polizei-Seelsorger zurück. Weberhofer hörte beispielsweise von schlimmen Unfällen. „Es ist ein sehr herausfordernder Beruf“, zeigt er für die Polizisten Verständnis. Zuhören sei sehr wichtig. „Deswegen hat man zwei Ohren und nur einen Mund.“

Für sein Engagement wurde er unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. Obwohl er seit 2012 in Pension ist, ist der 84-Jährige weiterhin als „Wanderprediger“ unterwegs. „Ich spreche aus dem Herz heraus, für die Gottesdienste brauche ich kein Messbuch, ich formuliere frei.“ Taufen zählen zu seinen liebsten Feiern.

In diesem Raum meditiert Weberhofer fast täglich. © KLZ / Nicole Stranzl

Um sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit zu halten, meditiert Weberhofer fast täglich 25 Minuten. Dafür hat er eigens einen Raum in seinem Haus eingerichtet. „Für die äußere Ruhe ist die innere sehr wichtig“, ist er überzeugt.

Glaubenkrisen erschütterten ihn in den 60 Jahren niemals. „Es war ein Opfer für mich auf die Liebe einer Frau und auf Kinder zu verzichten“, gibt er jedoch zu. Unglücklich sei er aber nie gewesen. Ans Aufhören denkt er nicht, obwohl er bereits offiziell in Pension ist.

Weberhofer vor seinem Haus in Rabendorf. © Johann Schweiger

Was er sich von der Kirche wünscht? „Eine Kirche der Einfachheit, Schlichtheit und Bescheidenheit ohne Prunk und Protz“, sagt Weberhofer. Von den Menschen hingegen erhofft er sich weniger Oberflächlichkeit. Die Einsamkeit nehme zu. „Die Leute reden nicht mehr miteinander. Man merkt die innere Spannung. Der Mensch war noch nie so gehetzt. Versöhnen ist so schwer geworden. Wir haben wenig Friedensstifter. Ich hoffe, der Mensch kommt zur Besinnung.“