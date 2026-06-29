Die Vereine der Gemeinde Geistthal-Södingberg luden unter dem Motto „Wald & Wild“ zum vierten Dorfkirtag in Geistthal ein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher trotzten der Hitze und genossen das bunte Programm. Der Kirtag wurde mit einem Festgottesdienst eröffnet. Zu den Höhepunkten des Tages zählten ein Holzzirkus, Schauschnitzen, eine Maschinenausstellung, eine Schauübung der Stadtfeuerwehr Voitsberg sowie das Riesenwuzzler-Turnier der Landjugend Geistthal.