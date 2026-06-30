Weltenbummler, Bäckermeister, Autor und Kabarettist – die Zuschreibungen, die Fritz Hummel sen. über die Jahre ansammelte sind äußerst zahlreich. Der 79-jährige Edelsbacher ist kürzlich nach schwerer Krankheit verstorben. Hummel gehörte zu den liebenswürdigen Originalen der Region, der sich auch bei für ihn unverständlichen Vorkommnissen kein Blatt vor den Mund nahm.

Schicksalsschläge in jungen Jahren

Geboren wurde er in Hartberg, von wo die Familie nach Edelsbach übersiedelte, um die heute legendäre Bäckerei Hummel zu gründen. Nach dem Pflichtschulabschluss erlernte Hummel in Kindberg das Bäckerhandwerk. Mit der Zerstörung der Bäckerei durch einen Brand und dem frühen Tod seines Vaters hatte er in jungen Jahren bereits zwei Schicksalsschläge zu überwinden. Von da an unterstützte Fritz Hummel seine Mutter in der Bäckerei.

Er legte die Meisterprüfung sowie den Dienst beim Bundesheer ab und heiratete 1969 Liane Weiß. Chef der Bäckerei wurde Hummel im Jahr 1982, die er bis zur Übergabe an Fritz jun. im Jahr 2007 führte.

Fritz Hummel in den entlegendsten Erdteilen

Doch Fritz Hummel sen. war mehr als nur erfolgreicher Bäckermeister. Als Tourismusobmann in Edelsbach sorgte er für das Bekannterwerden des Ortes und war Mitbegründer des großen Tulpenfestes. Als Weltenbummler war er in vielen Erdteilen, darunter Afghanistan, USA, Guatemala, Malaysia, Alaska, Kanada, Mongolei, Tansania und Russland oder auf den Golanhöhen, unterwegs.

Von Edelsbach aus versorgte er auch die österreichischen Soldaten auf Golan mit Hummel-Bauernbrot. Als Mitglied der Feldbacher Turnerrunde stand er jahrelang im Fußballtor und machte sich beim großen Faschingsgschnas als Kabarettist einen Namen. Er spielte bei den Theatralikern Theater, trat als Dichter und Musiker in Erscheinung und war Mitglied bei Round Table und den Rotariern. Sein ganzer Stolz in den letzten Lebensmonaten waren seine beiden Enkelkinder Michael und Jakob.