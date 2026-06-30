Das Malen nach der Natur war in der Kunstgeschichte in den meisten Fällen ein falscher Hase, denn gewerkelt wurde so gut wie nie in der Natur, das Habitat des Kunstschaffenden war für gewöhnlich das Atelier. Bei Albrecht Dürer (1471-1528) war das nicht anders: seinem Blaurackenflügel (1512) fehlte der dazugehörige Vogel, der fleischliche Abriss leuchtet fast schon zärtlich aus dem Federkonvolut hervor. Da erging es dem berühmten Feldhasen von 1502 schon besser, möchte man meinen. Er sitzt da in einem Stück und darf fast schon melancholisch vor sich hinsinnieren. Keine Frage, das ist so ziemlich das Gegenteil von „nach der Natur“ – ein echter Feldhase hätte als Wildtier längst das Weite gesucht.

Wie hat das deutsche Renaissance-Genie also seinen Hasen bei Laune gehalten? Gar nicht, die tierische Vorlage, was etwa die Haltung betrifft, dürfte Dürer einer Katze entnommen haben. Das Fell hingegen wird echt gewesen sein. Bekanntlich lässt sich das Tier vom Fell trennen und es ist jener enorme Detailreichtum, der dieses Gemälde über 500 Jahre nach seiner Entstehung so besonders macht. Alle sechs Jahre darf der Hase ans Licht, zum 250-Jahr-Jubiläum der Albertina ist es nun wieder so weit: Der Hase ist derzeit in der Jubiläumsschau „Sammeln für die Zukunft“ zu sehen – eine seltene Gelegenheit, denn erst zehn Mal in der Geschichte des Hauses wurde er gezeigt.

Nürnberg 2003: Das große Hasenstück von Ottmar Hörl © Imago

Mehr ein Häschen denn ein Hase

Als eines von rund einer Million Objekten ist der Hase sozusagen das Einhorn, das mystische Tier, das fast alles überstrahlt. Dass er Teil der Sammlung von Albert von Sachsen-Teschen und seiner Gattin Marie Christine – einer der Töchter Maria Theresias – war, ist einem Tauschgeschäft zu verdanken. 530 Zeichnungen kamen so von der kaiserlichen Hofbibliothek in die Sammlung des Paares, darunter auch der Feldhase. Der ist in Sachen Größe übrigens mehr ein Häschen denn ein gestandener Feldhase. Unbestritten ist jedoch, dass das Tier in seiner Erscheinung ein echter Superflausch ist. Dürer hat sich regelrecht in der Struktur des Fells festgebissen – Farbnuancen, Dichte und Wuchs. Wer sich via Website „Google Arts & Culture“ in das Gemälde (Aquarell und Deckfarben auf Papier, mit Deckweiß gehöht) hineinzoomt, sieht das komplexe Zusammenspiel aus Wollhaaren und Grannenhaaren, das Dürer geschaffen hat. Und doch ist es keine Versuchsanordnung im klassischen Sinne, denn der Hase, der hat Persönlichkeit.

Nürnberg: Dürer-Hase statt Ampel-Männchen © Imago

Es fehlt die natürliche Lichtquelle

Was dem Langohr fehlt? Eine natürliche Umgebung – das „große Rasenstück“ hat der Maler erst ein Jahr später gefertigt – und eine Lichtquelle, die für den Schattenwurf vonnöten wäre. Einen Jux hat sich Dürer auch erlaubt: Im dem Betrachter zugewandten Auge spiegelt sich ein Fenster. Über ein halbes Jahrtausend ist der Hase jetzt alt, aber immer noch gut in Form. Ganz im Gegensatz zu jener Bronzeskulptur, die sich unweit von Dürers Wohnhaus in Nürnberg befindet. Eine Häsin, aus ihrem winzigen Stall quellend, glupschäugig, die Häschen an die Wand gedrückt, die Pfote massig über eine darunter hervorschauende Menschenhand gelegt. Autsch!

Hasenskulptur von Jürgen Goertz © Imago

Ungefährlich ist hingegen ein anderes Trumm von Hase: 2014 zierte es bereits die Albertina, am Mittwoch wird der pinke Hase von Ottmar Hörl wie schon 2014 auf das Albertina-Dach gehievt. Ein würdiger Schirmherr für die Feierlichkeiten zu 250 Jahre Albertina am kommenden Wochenende. Am Samstag und Sonntag ist der Eintritt an allen drei Standorten frei.