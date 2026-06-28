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Los Angeles (Kalifornien)
Kanada durch 1:0-Sieg über Südafrika im WM-Achtelfinale
Kanada hat das erste Sechzehntelfinale der Fußball-WM-Geschichte gewonnen und steht damit als erste Mannschaft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Die Elf von Trainer Jesse Marsch besiegte am Montag in Los Angeles Südafrika 1:0 (0:0). Den alles entscheidenden Treffer erzielte Stephen Eustaquio in der Nachspielzeit (92.). Der WM-Co-Gastgeber spielt nun in der Runde der letzten 16 am Samstag (19.00) in Houston gegen den Sieger des Duells Niederlande - Marokko.