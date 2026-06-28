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Atlanta
DR Kongo dreht Partie gegen Usbekistan und steigt auf
Die Demokratische Republik Kongo hat sich als einer der acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase der Fußball-WM qualifiziert. Die Zentralafrikaner besiegten Usbekistan am Samstag (Ortszeit) in Atlanta nach Rückstand noch mit 3:1 und treffen nach dem ersten WM-Sieg ihrer Geschichte im Sechzehntelfinale auf England. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn stand damit fest, dass Österreich im Fall einer Niederlage gegen Algerien aus dem Turnier ausgeschieden wäre.